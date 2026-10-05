Bồi đắp tình yêu Thủ đô qua những ca khúc viết về Hà Nội

Sáng 5/10, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, Hà Nội) tổ chức chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Khúc ca tự hào” để hướng tới chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Đặc biệt, thầy trò nhà trường đã có cơ hội được giao lưu với NSƯT, ca sĩ Minh Thu.

Bà Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để các em học sinh cùng ôn lại truyền thống lịch sử, hiểu hơn về Hà Nội, đồng thời được lắng nghe những chia sẻ thú vị từ một nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.

NSƯT, ca sĩ Minh Thu ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”, “Hà Nội ngày trở về”, “Em ơi Hà Nội phố” và nhiều sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Với giọng hát đầy nội lực, giàu cảm xúc, NSƯT Minh Thu đã dành nhiều năm gắn bó với sân khấu và âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc mang đậm tình yêu dành cho Hà Nội.

"Giai điệu âm nhạc chạm đến cảm xúc nhanh hơn những bài học lý thuyết thuần túy. Khi cất tiếng hát về Hà Nội, học sinh không chỉ học thuộc lời ca mà còn cảm nhận được sự ấm áp, bình yên của Thủ đô. Tình yêu Thủ đô hình thành từ những điều nhỏ bé như sắc hoa, góc phố, tiếng ve hay mùa thu Hà Nội, từ đó mở rộng thành tình yêu quê hương, đất nước", bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ.

NSƯT, ca sĩ Minh Thu tại chương trình.

Cũng tại chương trình, các em học sinh được đón xem clip "Hà Nội ngày trở về"; giao lưu cùng NSƯT, ca sĩ Minh Thu với những ca khúc nổi tiếng như: Nhớ về mùa thu Hà Nội, Mùa hè đã qua; tham gia gameshow "Hanoi - The City of History", cũng như đặt câu hỏi giao lưu với nữ nghệ sĩ ngay tại sân khấu.

Em Dương Anh Thư đến từ lớp 6G2, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du bày tỏ, qua lời hát và những câu chuyện giao lưu với nghệ sĩ, những trang sử hào hùng hay nét đẹp văn hóa nghìn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội hiện lên một cách tự nhiên. Các em cảm nhận được niềm tự hào khi là một phần của mảnh đất này, biết ơn thế hệ đi trước và thêm yêu từng giá trị truyền thống đang được gìn giữ.

Nữ nghệ sĩ giao lưu với học sinh qua những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội.

Ca khúc "Nhớ về Hà Nội" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua giọng hát đầy nội lực của NSƯT, ca sĩ Minh Thu.

Các tiết mục biểu diễn của học sinh nhà trường.

Những ca khúc về tình yêu Thủ đô và đất nước được cất lên tại chương trình.