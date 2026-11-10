Bồi đắp tình yêu biên cương từ những mái trường vùng biên

Đại diện 2 đồn Biên phòng và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long ký kết phối hợp thực hiện mô hình "Tiết học biên cương - Mái trường biên giới". Ảnh: Quốc Hồng

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, chăm lo học sinh khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Pha Long, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long xây dựng, triển khai mô hình “Tiết học biên cương - Mái trường biên giới”. Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về tăng cường phối hợp giữa các đồn Biên phòng với cơ sở giáo dục, gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với giáo dục thế hệ trẻ.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long hiện có 25 lớp với gần 1.000 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc Mông, Nùng, Phù Lá... Với đặc thù học tập, sinh hoạt tập trung tại trường, học sinh cần được trang bị thêm kiến thức về lịch sử, truyền thống địa phương, chủ quyền lãnh thổ, pháp luật và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trên cơ sở chương trình kết nghĩa, 3 đơn vị thống nhất triển khai 7 nội dung trọng tâm, gồm: Xây dựng “Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng”; bồi dưỡng thể lực, kỹ năng tự lập cho học sinh; tổ chức “Tiết học biên cương”, kết nạp đoàn viên mới tại cột mốc; các chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Tháng Ba biên giới”, “Học kỳ quân đội” và xây dựng “Tủ sách pháp luật số”. Các hoạt động được lồng ghép với chương trình giáo dục của nhà trường, phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Một trong những nội dung thiết thực của mô hình là xây dựng “Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng” tại phòng truyền thống của nhà trường. Không gian này trưng bày bản đồ, hình ảnh về hệ thống mốc quốc giới, hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới, tư liệu lịch sử và truyền thống của Bộ đội Biên phòng. Đặc biệt, mô hình thu nhỏ cột mốc chủ quyền, hình ảnh về 2 đồn Biên phòng cùng các tư liệu lịch sử giúp học sinh có thêm hiểu biết về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của những người lính bảo vệ biên cương. Các thông tin về đường biên, mốc quốc giới còn được tích hợp qua mã QR, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh tra cứu, tìm hiểu.

Trung tá Trương Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long cho biết: “Đơn vị đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu và nhà trường triển khai mô hình phù hợp với đặc điểm địa bàn, lứa tuổi học sinh. Trọng tâm là giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống. Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, các đơn vị duy trì hoạt động thường xuyên, phân công trách nhiệm cụ thể, định kỳ đánh giá kết quả và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức của mô hình”.

Điểm nhấn của mô hình là chương trình ngoại khóa “Tiết học biên cương” được tổ chức ngay tại khu vực cột mốc biên giới số 166, thuộc địa bàn xã Pha Long. Tại đây, cán bộ Biên phòng trực tiếp giới thiệu cho học sinh về ý nghĩa của đường biên, mốc quốc giới, những quy định cơ bản trong quản lý, bảo vệ biên giới và công việc thường ngày của người lính Biên phòng. Được quan sát cột mốc, nghe giới thiệu về địa bàn và nhiệm vụ của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, các em có điều kiện tiếp cận những kiến thức vốn được học qua sách vở bằng hình thức trực quan, sinh động hơn.

Em Thền Thị Hạnh, học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long chia sẻ: “Được tham gia “Tiết học biên cương” ngay tại cột mốc chủ quyền, em cảm thấy rất tự hào và xúc động. Những câu chuyện, kiến thức được các chú Bộ đội Biên phòng truyền đạt giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của từng tấc đất biên cương và những hi sinh, vất vả của các thế hệ cha anh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Em nhận thấy mình cần cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành tốt pháp luật và có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ, bảo vệ biên giới quê hương”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pha Long giới thiệu cho các em học sinh về mốc quốc giới 166 và những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Quốc Hồng

Cùng với giáo dục truyền thống, chủ quyền biên giới, mô hình còn chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ năng tự lập và xây dựng nếp sống kỷ luật cho học sinh nội trú. Cán bộ, chiến sĩ 2 đồn Biên phòng phối hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh tập các bài võ thể dục, kỹ năng tự vệ, sắp xếp nội vụ, gấp chăn màn, giữ gìn vệ sinh cá nhân và xây dựng nếp sống ngăn nắp. Các đơn vị còn hỗ trợ nhà trường tổ chức tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn rau, hướng dẫn kỹ năng lao động, rèn luyện tinh thần tập thể và ý thức tự giác trong sinh hoạt. Qua những hoạt động này, học sinh được rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen sinh hoạt khoa học, nâng cao khả năng tự chăm sóc bản thân và thích nghi với môi trường nội trú.

Đánh giá về ý nghĩa của mô hình, Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng với nhà trường thể hiện trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động thiết thực, mô hình góp phần đổi mới hình thức giáo dục truyền thống, nâng cao hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Từ những tiết học tại cột mốc đến các hoạt động rèn luyện trong trường học, mô hình “Tiết học biên cương - Mái trường biên giới” đang góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi học sinh vùng biên. Sự đồng hành của những người lính Biên phòng với nhà trường không chỉ giúp các em hiểu hơn về truyền thống, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mà còn từng bước bồi đắp ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm đối với quê hương. Đây chính là nền tảng để xây dựng thế hệ trẻ vùng biên có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.