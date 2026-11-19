Lan tỏa sắc màu văn hóa các dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, mang đến không gian sinh hoạt chung để người dân giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và cùng tôn vinh bản sắc dân tộc. Ngay từ sáng sớm, tại nhà văn hóa thôn Nàn Xỉn, xã biên giới Xín Mần, các hoạt động đã diễn ra sôi nổi. Trên sân, tiếng cổ vũ vang lên theo từng lượt đẩy gậy, kéo co, người tham gia hào hứng, người đứng xem nhiệt tình động viên. Những hoạt động tuy giản dị nhưng tạo không khí phấn khởi hòa vào niềm vui chung của bản làng.

Không khí vui tươi, phấn khởi của người dân thôn Sủng Máng, xã Sủng Máng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: C.T.V

Thôn Nàn Xỉn có 266 hộ, 1.226 khẩu, chủ yếu là đồng bào Phù Lá và Nùng. Trong năm qua, tinh thần đoàn kết thể hiện qua sự đồng lòng tham gia các phong trào ở khu dân cư, gìn giữ vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được thôn duy trì thường xuyên; đội văn nghệ gồm 20 thành viên là lực lượng nòng cốt gìn giữ văn hóa truyền thống, tạo sân chơi chung, tăng sự gắn bó giữa các hộ.

Còn ở thôn Sủng Máng, xã Sủng Máng, sắc màu văn hóa mang dấu ấn đậm nét của 99% đồng bào người Dao theo nhánh Tả Pan. Thôn có 162 hộ, sau khi sáp nhập một phần thôn Sủng Nhỉ B, cộng đồng dân cư có điều chỉnh về địa bàn, quy mô nhưng việc giữ gìn nếp sống, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân tiếp tục được duy trì.

Ông Hoàng Xuân Phấu, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Sủng Máng cho biết: “Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các đoàn thể chuẩn bị chu đáo các nội dung phần lễ, phần hội và có 100% các hộ tham gia. Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, các hộ đều có mặt để giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đây cũng là dịp để người Dao Tả Pan giới thiệu truyền thống, để mọi người thêm hiểu, thêm gắn bó khi cùng chung một mái nhà và xây dựng thôn ngày càng đoàn kết”.

Với người dân thôn Động Sơn, xã Yên Sơn, ngày hội được đón đợi bằng niềm phấn khởi trong không gian sinh hoạt mới. Thôn có 285 hộ, 6 dân tộc cùng sinh sống, Động Sơn là làng văn hóa có đời sống cộng đồng nền nếp; thôn có 99% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 90%. Bà Nguyễn Thị Xoan, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, cùng các thành viên đã tích cực chuẩn bị chu đáo các hoạt động, mong muốn ngày hội thực sự trở thành dịp vui chung của bà con. Việc tổ chức Ngày văn hóa gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa khi những giá trị đã làm nên nét riêng của làng được tiếp tục phát huy trong không gian sinh hoạt chung.

Chung sức xây dựng cộng đồng

Không chỉ có không khí vui tươi, Ngày hội đại đoàn kết càng mang ý nghĩa kết nối trong bối cảnh các thôn được sắp xếp, mở rộng địa bàn. Sau sắp xếp, quy mô dân cư và không gian sinh hoạt thay đổi; việc xây dựng đồng thuận, chung tay vì lợi ích chung trở thành yêu cầu quan trọng. Từ những cuộc gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng này, người dân có thêm cơ hội chia sẻ và cùng vun đắp tình cảm gắn bó.

Thôn Tân Gia, xã Thái Bình được thành lập từ ngày 1-7 trên cơ sở sáp nhập thôn Tân Biên 2 và thôn Gia, thôn có 258 hộ, 8 dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, song người dân đã đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư. Toàn thôn có trên 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đời sống ngày càng nâng cao phần nào phản ánh nỗ lực xây dựng nếp sống chung, phát huy trách nhiệm của mỗi gia đình trong cộng đồng mới.

Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo người dân trong thôn. Những tiết mục văn nghệ do chính bà con biểu diễn mang đến không gian giao lưu gần gũi, đậm tình làng nghĩa xóm. Sau phần lễ và các hoạt động chung, mọi người cùng quây quần bên bữa cơm đoàn kết, thắt chặt thêm tình cảm.

Bà Lý Thị Nghĩa, thôn Nà Ta chia sẻ: “Bà con ai cũng mong đến ngày hội để được gặp gỡ, giao lưu. Những dịp như thế giúp mọi người gần gũi, hiểu nhau hơn, cùng động viên nhau phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Mỗi địa bàn có đặc điểm riêng, mỗi cộng đồng có sắc thái văn hóa riêng, nhưng điểm chung là tinh thần cùng chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua những việc làm thường ngày của người dân thôn Dì Thàng, xã Đường Thượng. Người dân cùng bàn bạc, thống nhất các giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; tích cực đóng góp Quỹ Vì người nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới. Những gia đình, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, ghi nhận tại ngày hội, qua đó khích lệ tinh thần tương thân tương ái, củng cố sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng

Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 nhằm phát huy tối đa giá trị và sức mạnh đoàn kết, văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đến nay, các hoạt động được tổ chức an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận tiếp tục được củng cố, trở thành nền tảng để mỗi khu dân cư xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ bản sắc dân tộc”.

Từ không gian Ngày hội đại đoàn kết, những việc làm chung sẽ tiếp tục được vun đắp trong mỗi gia đình, bản làng. Đó chính là nền tảng để tình đoàn kết được gìn giữ, những sắc màu văn hóa tiếp tục hiện diện và làm giàu thêm đời sống cộng đồng.