Bồi đắp sức mạnh cộng đồng từ mỗi khu dân cư

Những ngày đầu tháng 11, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã rộn ràng tại nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ở mỗi thôn, tổ dân phố, ngày hội lại mang một sắc thái riêng. Nơi tổ chức biểu diễn văn nghệ do chính người dân dàn dựng; nơi giới thiệu sản phẩm địa phương, trưng bày hình ảnh về quê hương; nơi sôi nổi với các hoạt động thể thao, dân vũ, trò chơi dân gian và những bữa cơm đoàn kết. Dù hình thức tổ chức khác nhau, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần cộng đồng được khơi dậy từ những hoạt động gần gũi, gắn bó với đời sống hằng ngày.

Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có thêm điểm nhấn khi được tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Kế hoạch liên tịch số 04 của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ngày hội mang chủ đề “Phát huy sức mạnh nhân dân - Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Thành phố định hướng tổ chức các hoạt động rộng khắp, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong gìn giữ, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở.

Điểm mới không chỉ nằm ở thời gian, quy mô tổ chức mà còn ở cách thức triển khai. Phần lễ được định hướng trang trọng, ngắn gọn; bên cạnh ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, cần dành thời gian để người dân trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp xây dựng cộng đồng dân cư. Như vậy, ngày hội không chỉ là dịp tổng kết, biểu dương mà còn mở ra không gian để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc những công việc chung.

Phần hội được mở rộng theo hướng trải nghiệm, thực hành và trao truyền văn hóa. Người dân không chỉ đến dự, thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia bằng những hiểu biết, kỹ năng, câu chuyện và việc làm của mình. Tùy đặc trưng từng địa phương, các hoạt động có thể gắn với giới thiệu làng nghề, giao lưu nghệ nhân, kể chuyện lịch sử, giới thiệu di sản, biểu diễn văn nghệ, dân vũ, thể thao, trò chơi dân gian, trưng bày ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, thành phố khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong tổ chức ngày hội, như xây dựng video ngắn, sử dụng mã QR giới thiệu truyền thống, mô hình, điển hình; chia sẻ hình ảnh đẹp trên không gian mạng. Các hoạt động phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn nhận diện thông tin xấu, độc và phòng tránh lừa đảo trên mạng cũng được khuyến khích lồng ghép.

Tại xã Thiên Lộc, tinh thần đổi mới trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được thể hiện qua sự phong phú của các hoạt động tại từng thôn. Không gian ngày hội không chỉ có phần lễ trang trọng mà còn được mở rộng với những hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, giao lưu, giới thiệu thành quả lao động và các mô hình sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc tham quan không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. Ảnh: PV

Là thôn được lựa chọn tổ chức điểm, thôn Nhuế đã chuẩn bị nhiều hoạt động tạo dấu ấn riêng. Sau phần lễ, người dân cùng tham quan triển lãm ảnh, trưng bày cây cảnh nghệ thuật, giới thiệu gian hàng công nghệ số và sản phẩm nông nghiệp. Các câu lạc bộ dân vũ giao lưu, biểu diễn; chương trình có màn trống hội, những làn điệu chèo, tiết mục múa Hoa Sen do các cô giáo biểu diễn và tiểu phẩm “cây nhà lá vườn” của cán bộ, đoàn viên trên địa bàn. Đặc biệt, “Bữa cơm đoàn kết” tạo không gian gặp gỡ gần gũi, để người dân cùng trò chuyện, chia sẻ và thắt chặt tình cảm xóm giềng.

Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhuế. Ảnh:PV

Theo ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhuế, thôn hiện có 2.196 hộ với 8.597 nhân khẩu. Năm 2026, có 1.257/1.271 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,89%. Công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình khó khăn được triển khai thiết thực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thông qua nhiều câu lạc bộ, góp phần tạo không gian sinh hoạt chung và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Tại thôn Bắc, Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Chương trình văn nghệ có sự góp mặt của Đoàn Nghệ thuật Trường Sơn thành phố Hà Nội, các nghệ sỹ cùng các tiết mục do những câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trong thôn dàn dựng, biểu diễn. Những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp, đồng thời khẳng định vai trò của các câu lạc bộ cơ sở trong việc duy trì hoạt động văn hóa tại cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban Công tác Mặt trận thôn Bắc, năm 2026, toàn thôn có 858/872 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,4%; khoảng 75% số hộ gia đình thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao. Các câu lạc bộ văn nghệ, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, dân vũ duy trì hoạt động, thường xuyên giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương tổ chức.

Cùng với đó, công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được quan tâm tuyên truyền, vận động. Tinh thần tương thân, tương ái được thể hiện qua các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và hưởng ứng các cuộc vận động do các cấp phát động. Năm 2026, các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo của thôn vận động được tổng số tiền trên 32 triệu đồng, đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Không gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp địa phương của Hội Nông dân xã Thiên Lộc tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nhuế. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân thôn Bắc chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mong chờ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để bà con trong thôn gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kết quả đã đạt được, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Năm nay, chương trình được tổ chức vui tươi, đầm ấm, có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đặc biệt là sự tham gia biểu diễn của các câu lạc bộ văn nghệ trong thôn. Tôi thấy rất phấn khởi khi người dân ở mọi lứa tuổi đều hào hứng tham gia. Ngày hội giúp tình cảm xóm giềng thêm gắn bó, mọi người có thêm động lực cùng nhau xây dựng thôn Bắc ngày càng đoàn kết, sạch đẹp, văn minh”.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Nhuế. Ảnh: PV

Điểm chung các ngày hội những ngày qua ở Thiên Lộc là mỗi người không chỉ là người thụ hưởng các hoạt động văn hóa mà còn góp phần tạo nên nội dung, không khí và sức sống cho ngày hội. Tại thôn Bầu, từ nhiều ngày trước ngày hội, đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, xây dựng không gian triển lãm ảnh và mô hình “Thôn Bầu số”.

Sự hiện diện của đoàn viên, thanh niên cho thấy xây dựng đời sống văn hóa không phải việc riêng của cán bộ cơ sở hay người cao tuổi, mà cần sự chung sức, tiếp nối giữa các thế hệ. Cùng với lực lượng thanh niên, Hội Nông dân xã Thiên Lộc tích cực tham gia ngày hội thông qua hoạt động trưng bày sản phẩm địa phương. Những sản phẩm được giới thiệu góp phần quảng bá thành quả lao động, sản xuất, phản ánh nét đặc trưng trong đời sống kinh tế của người dân từng địa bàn. Qua đó, ngày hội không chỉ làm phong phú hoạt động văn hóa mà còn tạo dịp để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, kết nối việc gìn giữ giá trị văn hóa với phát triển kinh tế và xây dựng quê hương.

Ở xã Thiên Lộc, xây dựng đời sống văn hóa được triển khai với nhiều cách làm phù hợp đặc điểm từng thôn. Không chỉ tập trung vào các hoạt động văn nghệ, thể thao hay bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, phong trào còn gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chăm lo an sinh, giữ gìn bản sắc và phát huy trách nhiệm của người dân đối với công việc chung.

Tại thôn Võng La, việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đổi mới sinh kế và phát triển kinh tế địa phương. Từ một địa phương có nghề truyền thống sản xuất đậu phụ, cơ cấu lao động của thôn đã chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Năm 2026, thu nhập bình quân ước đạt 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập ổn định đạt 95%.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc tham quan không gian số của Đoàn thanh niên thôn Nhuế. Ảnh: PV

Nghề sản xuất đậu phụ truyền thống cũng từng bước đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các mô hình như Hợp tác xã Thanh niên và Công ty Mầm Xanh có khả năng cung ứng từ 4 đến 5 tấn đậu mỗi ngày cho thị trường. Đây là minh chứng cho nỗ lực duy trì nghề truyền thống trong điều kiện cơ cấu kinh tế và nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi.

Không gian văn hóa cộng đồng cũng được bồi đắp từ những việc làm đòi hỏi sự đồng thuận và trách nhiệm của người dân. Tại thôn Đại Đồng, tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu. Với sự phối hợp, tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, người dân đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chung. Thôn phối hợp với các gia đình di chuyển 38 ngôi mộ, trong đó có 3 ngôi mộ tổ, phục vụ triển khai dự án.

Từ thực tiễn các thôn trên địa bàn xã Thiên Lộc có thể thấy phong trào xây dựng đời sống văn hóa đang được bồi đắp từ nhiều phương diện. Phát triển kinh tế tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống; các hoạt động an sinh góp phần chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn; các câu lạc bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng duy trì sự gắn kết; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tạo nền tảng để người dân tham gia bàn bạc, đóng góp và cùng chịu trách nhiệm đối với công việc chung.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nhuế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi nhấn mạnh, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở những con số hay danh hiệu đạt được mà chính là tinh thần cộng đồng, sự đồng thuận và trách nhiệm của người dân đối với công việc chung. Khi mỗi gia đình quan tâm đến cộng đồng, mỗi người dân có ý thức với nơi mình sinh sống, mỗi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu thì những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước mới đi vào cuộc sống, những nhiệm vụ khó khăn mới có thể hoàn thành.

Đồng chí Phùng Khải Lợi yêu cầu các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cần thực sự gần dân, lắng nghe dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Những vấn đề người dân quan tâm cần được trao đổi thẳng thắn, giải thích rõ ràng và kiến nghị giải quyết kịp thời theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh việc xây dựng quê hương không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền hay đội ngũ cán bộ thôn mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức, hành động của từng người dân, từng gia đình, đồng chí Phùng Khải Lợi đề nghị mỗi hộ tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, quan tâm giáo dục con cháu; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự công cộng, không lấn chiếm lòng đường, lề đường, không xả rác tùy tiện, không để vật nuôi gây ảnh hưởng đến cộng đồng; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong bối cảnh xã đang triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng, đồng chí Phùng Khải Lợi đề nghị chi bộ, ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh trung thực những khó khăn, vướng mắc, không để những băn khoăn, kiến nghị chính đáng kéo dài hoặc phát sinh thành vấn đề phức tạp.

Cùng với đó, các chi bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Công tác Mặt trận cần đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn những nội dung sát với nhu cầu thực tế của nhân dân, tránh hình thức; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở…

Những yêu cầu này cho thấy, củng cố khối đại đoàn kết không thể chỉ dừng ở những hoạt động mang tính phong trào mà phải được thể hiện bằng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và những chuyển biến trong đời sống nhân dân.

Từ sự gắn bó trong mỗi khu dân cư, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng xã Thiên Lộc trở thành vùng quê văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững. Ảnh: Đỗ Phong

Nhìn từ Ngày hội đại đoàn kết tại xã Thiên Lộc, tinh thần đại đoàn kết được bồi đắp từ từng thôn, từng gia đình và mỗi hành động vì cộng đồng. Những kết quả đạt được là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ sự gắn bó trong mỗi khu dân cư, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng xã Thiên Lộc trở thành vùng quê văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.

Nội dung: Tú Linh | Đồ họa: Đức Hà