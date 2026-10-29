Bồi đắp quan hệ Việt Nam - Lào qua nét đẹp văn hóa đua thuyền truyền thống

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Nguyễn Văn Dũng dự các hoạt động lễ hội tại tỉnh Bolikhamxay và tỉnh Savannakhet, Lào. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Lễ hội đua thuyền truyền thống là một nét đẹp văn hóa tâm linh và cộng đồng lâu đời của đất nước Lào, thường diễn ra vào dịp cuối mùa mưa (sau Lễ Mãn hạ - Ooc Phansa, khoảng cuối tháng 10 hàng năm).

Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tạ ơn thần sông, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống thanh bình, mà còn là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của nhân dân các dân tộc Lào qua những nhịp chèo dũng mãnh trên dòng Mekong và các dòng sông quê hương.

Ngày 25/10, tại tỉnh Bolikhamxay, Tổng Lãnh sự Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc và chứng kiến các trận tranh tài sôi nổi của các đội thuyền đua của tỉnh Bolikhamxay và tỉnh Bưng Can (Thái Lan). Sự hiện diện của cơ quan đại diện Việt Nam thể hiện tình cảm hữu nghị thân tình, sự chia vui cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong ngày hội lớn của tỉnh.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng dự các hoạt động lễ hội tại tỉnh Bolikhamxay và tỉnh Savannakhet, Lào thể hiện tình cảm hữu nghị thân tình. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Tiếp đó, vào ngày 27/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tiếp tục tham dự Lễ hội đua thuyền truyền thống tỉnh Savannakhet. Hòa chung không khí tưng bừng trên dòng sông Mekong, Tổng Lãnh sự đã giao lưu, chúc mừng lãnh đạo Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh Savannakhet cùng đông đảo bà con nhân dân và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Việc Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet tham dự chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống tại Bolikhamxay và Savannakhet không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa hai nước, mà còn khẳng định tình đoàn kết gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân Việt Nam với chính quyền và nhân dân các tỉnh Trung Lào, tiếp tục bồi đắp cho mối quan hệ Hữu nghị vĩ đại, Đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet)