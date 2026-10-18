Bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm của phụ nữ Công ty Cổ phần 26

Tham gia đoàn có hơn 40 đồng chí cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của 3 tổ chức quần chúng trong công ty. Tại đây, đoàn tham quan các khu trưng bày tái hiện những giai đoạn lịch sử đấu tranh của dân tộc và Quân đội.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu chiếc xe tăng huyền thoại T-54B số hiệu 843 được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2012.

Đoàn tham quan Khu trưng bày về công tác bảo đảm hậu cần trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công ty Cổ phần 26 tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực, tặng hoa các hội viên tiêu biểu.

Thông qua hoạt động tham quan, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cổ vũ hội viên tích cực học tập, công tác, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Công ty vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu tham quan chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cùng ngày, 3 tổ chức quần chúng (Phụ nữ, Công đoàn, Thanh niên) của Công ty tổ chức giao lưu ẩm thực, văn hóa, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất, kinh doanh; chia sẻ, hỗ trợ nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó, tăng cường đoàn kết, gắn bó, cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.