Bồi đắp niềm tự hào dân tộc từ trang phục đến trường

Từ năm học 2025 - 2026, nhà trường triển khai quy định học sinh mặc trang phục truyền thống vào thứ Tư hằng tuần và khuyến khích thực hiện trong các ngày kỷ niệm của ngành giáo dục, ngày lễ lớn của đất nước. Riêng hoạt động vào thứ Tư được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua giữa các lớp, nhằm duy trì nền nếp và nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc.

Trường TH và THCS Hợp Thành hiện có 750 học sinh, trong đó trên 95% là con em đồng bào Tày, Giáy, Xa Phó... Nhiều bộ trang phục được chính các bà, các mẹ khéo léo may, thêu, gửi gắm trong từng đường kim, mũi chỉ những hoa văn gắn với thiên nhiên và đời sống văn hóa của dân tộc mình. Vì thế, mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ, giúp học sinh hiểu hơn về cội nguồn và truyền thống quê hương.

Em Hà Minh Quyết, học sinh lớp 7A, Trường TH và THCS Hợp Thành chia sẻ: “Từ khi nhà trường triển khai hoạt động này, tuần nào em cũng được mặc áo truyền thống của người Tày. Em thấy trang phục rất đẹp, thoải mái và vui khi được cùng các bạn giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình”.

Không chỉ học sinh, các thầy, cô giáo dân tộc Tày, dân tộc Giáy đều mặc trang phục truyền thống đến trường, tạo nên sự đa dạng và phong phú nhưng vẫn giữ được sự kín đáo và duyên dáng của trang phục.

Thời gian qua, gìn giữ văn hóa là nhiệm vụ được nhà trường thực hiện song song với công tác dạy học. Nội dung này được đưa vào kế hoạch giáo dục hằng năm, gắn với các biện pháp triển khai cụ thể.

Ngoài việc mặc trang phục truyền thống, Trường TH và THCS Hợp Thành còn tổ chức lồng ghép giờ sinh hoạt ngoại khóa với dạy múa; xây dựng góc văn hóa; tham gia các hội thi viết chữ dân tộc; hoạt động trải nghiệm giữa giờ… Qua đó, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với bản sắc văn hoá quê hương.

Qua những hoạt động thường xuyên, nhà trường hướng đến việc giúp học sinh hiểu, trân trọng bản sắc dân tộc, đồng thời tự tin tham gia môi trường giao lưu, học hỏi rộng mở mà không đánh mất những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.

Thầy giáo Trần Quốc Trung - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Hợp Thành cho biết: “Nhà trường không xem việc mặc trang phục truyền thống là hình thức mà là một phương pháp giáo dục trực quan, giúp học sinh thêm yêu và tự hào về nguồn cội. Sau quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi đánh giá học sinh của trường đã tự tin hơn khi mặc trang phục truyền thống dân tộc mình, đồng thời có sự đoàn kết, sẻ chia với các bạn khác trong trường”.

Từ những bộ trang phục truyền thống được mặc đến trường mỗi tuần đến các giờ học trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, văn hóa dân tộc đang dần trở thành một phần gần gũi trong đời sống học đường Trường TH và THCS Hợp Thành. Từ đó, giúp học sinh hiểu, thêm yêu và tự hào về cội nguồn, góp phần nuôi dưỡng ý thức gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ mai sau.