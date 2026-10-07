Bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Em Lâm Ngọc Hưởng, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Kiên Giang thuyết minh đến khách thập phương về thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: BẢO HÂN

Trong phòng trưng bày kỷ vật về thân thế và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, em Lâm Ngọc Hưởng, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Kiên Giang niềm nở đón tiếp và thuyết minh cho khách thập phương hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Ngọc Hưởng cho biết khi còn là học sinh của Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, em đã tích cực tham gia các hoạt động trong lễ hội Nguyễn Trung Trực với mong muốn thể hiện lòng tri ân đối với vị anh hùng dân tộc. Năm nay, lần đầu tiên chính thức trở thành tình nguyện viên với vai trò lễ tân, Ngọc Hưởng tự hào và xúc động. “Là sinh viên khoa ngoại ngữ, em mong muốn dùng vốn tiếng Anh của mình để giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của cụ Nguyễn đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Em chủ động nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu lịch sử chính thống để có thể truyền tải trọn vẹn nhất”, Ngọc Hưởng nói.

Tự hào là học sinh của trường mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, em Đỗ Hoàng Anh, học sinh lớp 12A9 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, tích cực tham gia các hoạt động trong dịp lễ hội. Hoàng Anh cho biết: “Qua những bài học và các hoạt động của trường, em hiểu thêm về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và sự hy sinh của cụ Nguyễn. Điều đó thôi thúc em thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với các thế hệ cha ông đi trước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất”. Mỗi lần được tham gia các hoạt động của lễ hội, Hoàng Anh rất vui, xúc động, tự hào bởi với em đây không chỉ là hoạt động phong trào mà còn là một trải nghiệm rất ý nghĩa góp phần gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là giá trị quan trọng của Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cũng như lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Cách tốt nhất để người trẻ hiểu lịch sử không chỉ là học thuộc những mốc thời gian mà còn phải giúp các em được chạm vào lịch sử bằng không gian, câu chuyện và trải nghiệm thực tế. Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực chính là lớp học lịch sử ngoài giảng đường. Ở đó, người trẻ có thể tìm hiểu về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực không chỉ qua sách giáo khoa mà còn thông qua di tích, nghi lễ, lễ hội, câu chuyện của cộng đồng và chính không khí tưởng niệm của hàng triệu người.

Hằng năm, vào dịp lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Thầy Thái Hoàng Tân, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 cho biết trong những ngày diễn ra lễ hội, đoàn viên, thanh niên của trường tham gia trực và hỗ trợ tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh, Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực. Đồng thời, tham gia vệ sinh, giữ gìn cảnh quan khu vực đền tưởng niệm và đình Nguyễn Trung Trực, các tuyến đường xung quanh, góp phần tạo không gian sạch đẹp, trang nghiêm.

Học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhất là liên hoan sân khấu thanh niên “Khí phách người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực” để thể hiện năng khiếu và tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, tinh thần yêu nước và khí phách bất khuất của cụ Nguyễn. Các hoạt động góp phần giáo dục học sinh đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn, niềm tự hào về quê hương và dân tộc. “Qua những hoạt động này nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức tự hào, cố gắng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và biết cống hiến cho quê hương, đất nước”, thầy Tân nói.