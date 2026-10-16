Bồi đắp niềm tin từ những việc làm thiết thực

Chủ trương đúng, khi được tổ chức thực hiện tốt, sẽ mở thêm cơ hội phát triển và bồi đắp niềm tin. Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sáng 16/10 gợi mở yêu cầu xây dựng văn hóa trách nhiệm, đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra vấn đề: Vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Đó là trăn trở về hiệu quả thực thi, về khả năng chuyển những quyết sách lớn thành kết quả phát triển và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đằng sau mỗi công việc chậm trễ có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ, một mong mỏi chưa được đáp ứng. Người dân chờ một thủ tục được giải quyết; doanh nghiệp chờ một dự án được triển khai; nhà khoa học mong một sáng kiến được ứng dụng. Nhìn từ những nhu cầu ấy, trách nhiệm công vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: làm tốt phần việc của mình cũng là trân trọng thời gian, công sức và hy vọng của người khác.

Từ đây, mối quan hệ giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với phát triển đất nước càng trở nên cụ thể. Sức mạnh của một tổ chức đảng cần được thể hiện qua chuyển biến ở địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách; sự gương mẫu của đảng viên cần được nhận thấy trong cách giải quyết công việc hằng ngày. Một kiến nghị kéo dài được xử lý thấu đáo, một khó khăn được tháo gỡ kịp thời sẽ giúp người dân thêm tin tưởng. Niềm tin được bồi đắp bền bỉ từ chính những trải nghiệm ấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Để tạo chuyển biến, trước hết người đứng đầu phải chủ động nhận trách nhiệm, lắng nghe góp ý và theo đuổi việc khắc phục hạn chế đến cùng. Dám nhìn nhận điều chưa làm được thể hiện bản lĩnh, sự tự trọng; kiên trì sửa chữa thể hiện tinh thần tận tâm. Khi người lãnh đạo nhận rõ trách nhiệm của mình và cùng tập thể tìm cách giải quyết, yêu cầu thực thi sẽ trở thành động lực hành động chung.

Tuy nhiên, trách nhiệm chỉ được thực hiện đầy đủ khi đi cùng sự phân công hợp lý và những điều kiện bảo đảm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải xem xét cả năng lực của người thực hiện lẫn trách nhiệm của cấp bố trí, đào tạo, hỗ trợ cán bộ. Cách nhìn ấy đòi hỏi tổ chức phải giao đúng người, đúng việc, đồng thời chuẩn bị nguồn lực và đồng hành với cơ sở. Sự công bằng trong đánh giá giúp cán bộ yên tâm cống hiến, chủ động nhận việc và mạnh dạn đổi mới.

Đó cũng là nền tảng để trọng dụng nhân tài. Người tài cần được tin tưởng, giao nhiệm vụ phù hợp và tạo điều kiện phát huy sở trường. Khi đóng góp được ghi nhận, sáng kiến được nâng đỡ, năng lực cá nhân sẽ góp phần nâng cao năng lực của tập thể. Một giải pháp được ứng dụng thành công vừa giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa khích lệ những người khác tìm tòi, sáng tạo.

Phát huy năng lực con người vì thế gắn chặt với khơi thông nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn. Yêu cầu nhận diện sự thay đổi của điểm nghẽn, chuẩn bị điều kiện thi hành ngay trong quá trình xây dựng chính sách cho thấy muốn thực hiện tốt, phải tính đến khả năng thực hiện từ khi ban hành quyết định. Chính sách cần sát thực tiễn; nhiệm vụ cần rõ trách nhiệm; các cơ quan cần phối hợp để giải quyết những vướng mắc liên quan. Mỗi khâu thông suốt sẽ tạo điều kiện cho khâu tiếp theo vận hành hiệu quả, đưa nguồn lực đến đúng nơi cần thiết.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Hiệu quả ấy cuối cùng phải được nhìn nhận từ chất lượng cuộc sống của nhân dân. Yêu cầu tăng trưởng gắn với việc làm, thu nhập, giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường đặt con người vào trung tâm của phát triển. Đất nước đi lên phải mở thêm cơ hội để mỗi người được học tập, lao động, sáng tạo và sống có phẩm giá. Khi thành quả phát triển đến được với những vùng khó khăn, những người còn ít cơ hội, sự gắn kết xã hội sẽ thêm bền chặt.

Trong quá trình ấy, nhân dân vừa đóng góp sức lực, trí tuệ, vừa trực tiếp kiểm chứng chất lượng thực thi. Một góp ý được tiếp thu có thể mở ra cách làm hiệu quả hơn; một bất cập được phản ánh kịp thời có thể giúp ngăn ngừa tổn thất. Lắng nghe và bảo vệ người góp ý trung thực vì vậy là cách trân trọng nguồn lực xã hội, khuyến khích tinh thần cùng chăm lo việc nước. Khi tiếng nói của mình được đón nhận và phản hồi bằng hành động, người dân càng có cơ sở để tin tưởng, đồng hành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

"Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và Nhân dân" — lời nhắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thôi thúc tinh thần hành động từ công việc hôm nay. Đó có thể là một quyết định được ban hành kịp thời, một vướng mắc được giải quyết dứt điểm, một lời hứa được thực hiện đến cùng. Những việc cụ thể ấy làm nên chất lượng thực thi và tạo sức thuyết phục cho chủ trương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Nghị quyết đi vào cuộc sống qua trách nhiệm của từng tổ chức, sự tận tâm của từng cán bộ và sự đồng hành của nhân dân. Khi công việc được giải quyết thấu đáo, tài năng có điều kiện cống hiến, thành quả phát triển đến với mỗi người, niềm tin sẽ được bồi đắp. Từ nền tảng ấy, khát vọng dựng xây đất nước được tiếp sức bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.

Tác giả: Hiền Lương

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Báo: Thể thao và Văn hóa