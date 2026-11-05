Bồi đắp niềm tin, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

Các đảng viên tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, xã Cẩm Giàng.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của Đảng, dân tộc và những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong; đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung trao đổi về ý nghĩa của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng.

Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng những giá trị truyền thống vào thực tiễn công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân.

Các đảng viên ghi cảm tưởng sau khi tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu.

Liên chi bộ xác định việc học tập và làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; chủ động khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải tiến quy trình làm việc.

Tập thể Liên chi bộ lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình về nguồn tại Nà Tu.

Buổi sinh hoạt chuyên đề là dịp để cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống, bồi đắp niềm tin, ý thức trách nhiệm, qua đó tạo động lực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.