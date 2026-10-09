Bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp từ phong trào người tốt, việc tốt

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân. (Ảnh: Thái Quang).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" và 9 cá nhân được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

“Những danh hiệu được trao hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các đồng chí. Nhưng cao hơn những danh hiệu, phần thưởng chính là sự tin yêu, quý trọng của cộng đồng và những giá trị tốt đẹp mà các đồng chí đã mang lại cho xã hội. Thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả ấy”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027.

Trong đó, thành phố tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, hướng mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Các cấp, các ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương “Người tốt, việc tốt” ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Thái Quang)

Thành phố tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và thực chất; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời ghi nhận và trân trọng những đóng góp thiết thực, để mỗi người dân đều có cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tự hào về những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Quang).

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian qua, thành phố đã kiên trì, bền bỉ phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây không chỉ là một nội dung quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc xây dựng con người, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với việc thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho Thủ đô và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trân trọng trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” tặng 9 cá nhân tiêu biểu.