Có những giá trị được trao truyền qua bao thế hệ, làm nên cốt cách con người, bản sắc quê hương và sức sống trường tồn của dân tộc. Đó là lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần hiếu học, đức tính cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Những giá trị ấy được hun đúc qua lịch sử, gìn giữ trong đời sống và tiếp tục bồi đắp bằng trách nhiệm của mỗi thế hệ.

Ngày 24/11/2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tám mươi năm trước, giữa bộn bề công việc kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng ấy thể hiện tầm nhìn sâu rộng về vai trò của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc, càng có ý nghĩa khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững. Văn hóa phải thấm sâu vào những quyết sách phát triển, lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai đất nước.

Nhìn từ miền quê văn hiến Kinh Bắc, tư tưởng ấy càng thêm sâu sắc. Qua bao biến thiên lịch sử, vùng đất này đã trao truyền cho hậu thế kho tàng di sản phong phú cùng những phẩm chất tốt đẹp của con người. Những làn điệu quan họ, mái chùa cổ, làng nghề truyền thống, tinh thần hiếu học, trọng nghĩa tình làm nên một mạch nguồn văn hóa bền bỉ. Hơn một nghìn năm trước, Lý Công Uẩn đã thể hiện tầm nhìn vượt thời đại qua quyết sách dời đô, tính kế lâu dài cho muôn đời sau. Bài học về trách nhiệm đối với tương lai ấy vẫn mang giá trị thời sự.

Hôm nay, Bắc Ninh đứng trước vận hội phát triển lớn. Không gian rộng mở, công nghiệp, công nghệ và kết cấu hạ tầng đang làm đổi thay diện mạo quê hương. Nhưng thước đo sâu xa của sự phát triển còn là chất lượng sống, phẩm chất con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ, sáng tạo.

Mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc chứa đựng một lựa chọn có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Xanh là gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và mai sau. Thông minh là đề cao tri thức, sáng tạo, sử dụng công nghệ phục vụ con người. Hiện đại phải thể hiện trong quản trị, kỷ cương và nếp sống văn minh. Giàu bản sắc là để giữa những đô thị, khu công nghiệp mới, hồn cốt Kinh Bắc vẫn hiện diện trong cảnh quan, sinh hoạt cộng đồng và tâm hồn mỗi người.

Khát vọng ấy đòi hỏi những lựa chọn có trách nhiệm. Không thể đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, để di sản mai một trước sức ép đô thị hóa hay xem nhẹ việc bồi dưỡng nhân cách trong khi chăm lo phát triển kinh tế. Văn hóa phải hiện diện trong từng quyết sách, trong trường học, gia đình, công sở và cộng đồng; trở thành chuẩn mực ứng xử, nền tảng của niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Những giá trị tốt đẹp chỉ thực sự bền vững khi được thực hành trong cuộc sống.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên là dịp mỗi người nghĩ sâu hơn về những gì mình đang gìn giữ và sẽ để lại cho thế hệ sau. Bởi văn hóa không ở đâu xa, mà hiện diện trong cách chúng ta ứng xử với nhau, đối đãi với thiên nhiên, trân trọng quá khứ và chăm lo cho tương lai.

Cha ông đã trao lại cho chúng ta một miền quê văn hiến. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục bồi đắp những giá trị ấy, xây dựng Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; để con cháu mai sau được thừa hưởng một thành phố phồn vinh, văn minh, nhân ái và đáng sống.