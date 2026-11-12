Bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho thế hệ trẻ

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh được Trường THPT Hàm Thuận Nam thực hiện xuyên suốt

Nuôi dưỡng những giá trị đẹp từ mái trường

Với hơn 2.800 học sinh tại 2 cơ sở, Trường THPT Hàm Thuận Nam (xã Hàm Thuận Nam) xác định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình dạy học và giáo dục. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức qua bài giảng, nhà trường chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục vào nhiều hoạt động, tạo môi trường để học sinh được trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành. Trong các môn học như Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, những nội dung về lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật được chuyển tải phù hợp, gần gũi. Các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cũng được đổi mới với những chủ đề thiết thực như tình bạn đẹp, phòng, chống bạo lực học đường, văn hóa giao thông, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Cùng với đó, các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện, bảo vệ môi trường và phong trào Đoàn - Hội tạo cơ hội để học sinh rèn luyện tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Những mô hình như “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” góp phần đưa những bài học về lối sống đẹp vào hành động thường ngày. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng định hướng học sinh trên không gian mạng; phối hợp với gia đình kịp thời nắm bắt, hỗ trợ học sinh.

Học sinh tham gia phong trào “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Ông Hoàng Trung Thông - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Nam cho biết, các hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tình bạn đẹp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong học sinh. Qua đó, nhà trường hướng đến môi trường học đường văn minh, kỷ cương, thân thiện. Trường cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng. Năm học 2026 - 2027, trường phấn đấu kết nạp 8 - 12 đảng viên mới là học sinh tiêu biểu, góp phần khơi dậy ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Đưa giáo dục lý tưởng thành nhiệm vụ thường xuyên

Theo ông Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, ngành giáo dục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên. Nhiệm vụ này gắn với trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ quản lý, giáo viên và từng cơ sở giáo dục. Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng thiết thực, hiện đại, phù hợp với từng cấp học. Tăng cường gắn lý luận với thực tiễn, giúp học sinh hình thành nhận thức đúng đắn và biết vận dụng vào cuộc sống.

Trường THPT Hàm Thuận Nam kết nạp đảng viên mới là học sinh tiêu biểu

Các trường sẽ rà soát chương trình, lồng ghép giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bản lĩnh chính trị, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội. Phương pháp dạy học được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, thảo luận, xử lý tình huống, trải nghiệm và thực hành. Hiệu quả giáo dục được đánh giá qua sự chuyển biến về nhận thức, thái độ và hành vi của người học. Bên cạnh đó, học sinh được trang bị kỹ năng tiếp cận, phân tích, kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung sai lệch, xấu, độc và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số. Nhà trường cũng tăng cường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý, giáo dục và đồng hành cùng học sinh.

Từ những bài học và trải nghiệm dưới mái trường, lý tưởng cách mạng, đạo đức và trách nhiệm dần được hun đúc trong mỗi học sinh. Đó là hành trang để thế hệ trẻ trưởng thành, sống có ích và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.