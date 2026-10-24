Bồi đắp lý tưởng sống cho học sinh từ những câu chuyện lịch sử

Học sinh Trường PT Vùng Cao Việt Bắc.

Đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh

Vừa qua, Trường PT Vùng cao Việt Bắc đã tổ chức cho học sinh các khối 10, 11 và 12 xem bộ phim điện ảnh lịch sử “Thanh âm vượt đại dương”.

Hoạt động được tổ chức nhằm đa dạng hóa hình thức giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn thông qua nghệ thuật điện ảnh. Không chỉ là một buổi xem phim, chương trình còn mở ra cơ hội để các em tìm hiểu sâu hơn về những năm tháng đấu tranh gian khổ của các chiến sĩ cách mạng, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

“Thanh âm vượt đại dương” là bộ phim điện ảnh lịch sử tái hiện cuộc đấu tranh của những chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo trong giai đoạn 1945–1954. Nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, các tù nhân chính trị phải đối mặt với những hình thức tra tấn khốc liệt, điều kiện sống khắc nghiệt và sự đàn áp tàn bạo của kẻ thù.

Thế nhưng, vượt lên trên nỗi đau thể xác và những thử thách nghiệt ngã, các chiến sĩ vẫn kiên cường giữ vững khí tiết, niềm tin vào cách mạng và khát vọng giành độc lập, tự do cho dân tộc. Tinh thần bất khuất, tình đồng chí, đồng đội cùng ý chí không khuất phục trước kẻ thù đã tạo nên sức lay động của bộ phim.

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, những câu chuyện lịch sử vốn được học sinh tiếp cận qua sách giáo khoa trở nên sinh động, gần gũi hơn. Hình ảnh, âm thanh và diễn biến tâm lý nhân vật giúp các em hình dung rõ hơn những hy sinh, mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đối với học sinh phổ thông, việc kết hợp kiến thức lịch sử với những trải nghiệm thực tế có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, các em không chỉ củng cố hiểu biết về quá khứ mà còn có cơ hội suy ngẫm về giá trị của hòa bình, tự do và trách nhiệm gìn giữ những thành quả mà dân tộc đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh.

Đối với học sinh phổ thông, việc kết hợp kiến thức lịch sử với những trải nghiệm thực tế có ý nghĩa thiết thực.

Bồi đắp lòng yêu nước từ những trải nghiệm giàu cảm xúc

Trong 116 phút theo dõi tác phẩm, các em học sinh đã chăm chú dõi theo diễn biến câu chuyện, xúc động trước những cảnh phim khắc họa cuộc sống gian khổ và tinh thần kiên cường của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo.

Từ những thước phim giàu cảm xúc, bài học về lòng yêu nước không còn chỉ là những khái niệm trừu tượng mà được thể hiện qua số phận, lựa chọn và hành động của những con người cụ thể. Đó là lòng dũng cảm trước nghịch cảnh, sự kiên định với lý tưởng, tình yêu thương giữa những người đồng chí và niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước độc lập.

Đây cũng là những giá trị có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với học sinh trong quá trình hình thành nhân cách. Sự biết ơn đối với thế hệ đi trước cần được nuôi dưỡng từ những hiểu biết chân thực về lịch sử, đồng thời chuyển hóa thành hành động cụ thể trong học tập và cuộc sống.

Với học sinh Trường PT Vùng cao Việt Bắc, hoạt động còn góp phần mở rộng không gian giáo dục ngoài lớp học, tạo điều kiện để các em tiếp cận kiến thức bằng phương thức trực quan, giàu tính trải nghiệm. Qua đó, việc giáo dục truyền thống được kết nối với cảm xúc, nhận thức và những suy ngẫm của chính người học.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, những hoạt động trải nghiệm như xem phim lịch sử góp phần bổ sung cho bài học trên lớp, tạo môi trường để học sinh chủ động tiếp nhận và suy ngẫm về các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc.

Từ câu chuyện về những người chiến sĩ cách mạng tại Côn Đảo, các em có thêm cơ hội nhận thức sâu sắc rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng xương máu, tuổi trẻ và sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Việc tổ chức cho học sinh thưởng thức bộ phim “Thanh âm vượt đại dương” vì thế không chỉ mang ý nghĩa giải trí hay trải nghiệm văn hóa, mà còn là một hình thức giáo dục truyền thống thiết thực. Những cảm xúc đọng lại sau buổi chiếu có thể trở thành điểm khởi đầu cho những suy ngẫm sâu sắc hơn về lịch sử, lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Qua hoạt động này, Trường PT Vùng cao Việt Bắc góp phần làm phong phú các hình thức giáo dục học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học đường không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức mà còn quan tâm bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện của quá khứ, các em thêm trân trọng hiện tại, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và ý thức góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.