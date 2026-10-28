Bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ

Phát hiện nhân tố từ những phong trào

Với Phan Lê Na, hiện là sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế, được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh THPT là một dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của bản thân. Na chia sẻ, mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, tập thể là một trong những động lực để em phấn đấu vào Đảng.

Câu chuyện của Na cũng là một trong những kết quả từ cách làm của Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh trong công tác phát triển đảng viên trẻ. Thay vì chỉ chú trọng kết quả học tập, nhà trường đặt việc rèn luyện toàn diện của học sinh trong quá trình xem xét, bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng.

Trường THPT Lương Thế Vinh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh - Ảnh: H.L

Thầy giáo Trần Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho hay, hằng năm, Đảng bộ chỉ đạo Đoàn trường xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp các em xác định mục tiêu phấn đấu vào Đảng.

Đồng thời, xây dựng những tiêu chí cụ thể để lựa chọn nguồn: Học sinh phải có kết quả học tập xuất sắc; có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia; tích cực tham gia hoạt động, phong trào và có khả năng quy tụ các đoàn viên, thanh niên. Những tiêu chí này tạo cơ sở để nhà trường phát hiện những nhân tố tích cực, đồng thời giúp học sinh xác định rõ hơn yêu cầu đối với bản thân trong quá trình phấn đấu.

Thông qua từng phong trào, nhiệm vụ được giao, học sinh có cơ hội thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng đóng góp cho cộng đồng; là cơ sở để tổ chức đảng và Đoàn Thanh niên theo dõi, hướng dẫn, bồi dưỡng nhân tố tạo nguồn kết nạp Đảng.

Chú trọng chất lượng

Theo bà Nguyễn Thị Trà Hoa, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Ba Đồn, công tác phát triển đảng viên tại Trường THPT Lương Thế Vinh là một điểm sáng của địa phương. Năm 2026, Đảng bộ phường Ba Đồn được giao chỉ tiêu kết nạp 37 đảng viên, đến nay đã kết nạp được 42 đồng chí, đạt 114% chỉ tiêu được giao. Riêng đối với Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh đã kết nạp 15 đảng viên, chiếm hơn 1/3 số đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ phường, trong đó có 14 học sinh.

“Điều đáng ghi nhận ở đây không chỉ là số lượng mà quan trọng hơn là chất lượng và ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Đây cũng là cơ sở để Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và nhân rộng những cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên trẻ”, bà Nguyễn Thị Trà Hoa cho biết.

Thực tế cho thấy, phát triển đảng viên trong học sinh THPT có những đặc thù riêng. Các em đang ở giai đoạn hình thành nhân cách, định hướng nghề nghiệp và hoàn thiện nhận thức xã hội. Vì vậy, công tác tạo nguồn cần gắn với quá trình giáo dục, rèn luyện lâu dài, giúp học sinh xác định đúng động cơ phấn đấu vào Đảng. Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, Đảng bộ phối hợp với Đoàn trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh ưu tú thông qua kết quả học tập và hoạt động phong trào, gắn phát triển đảng viên với giáo dục toàn diện.

Trách nhiệm cống hiến

Với những học sinh đang phấn đấu vào Đảng, quá trình rèn luyện không dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chí kết nạp. Đó còn là hành trình hoàn thiện bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm và hình thành động lực cống hiến lâu dài.

Em Trần Thảo My, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, em mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng và đang nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Môi trường giáo dục và sự quan tâm của nhà trường là điều kiện để em có thêm động lực phấn đấu.

Từ những học sinh như Trần Thảo My đến những đảng viên trẻ đã bước vào giảng đường đại học như Phan Lê Na, có thể thấy quá trình tạo nguồn tại nhà trường không chỉ hướng đến một kết quả trước mắt. Điều quan trọng hơn là quá trình phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, giúp học sinh hình thành mục tiêu phấn đấu, ý thức trách nhiệm với tập thể và khát vọng đóng góp cho xã hội. Việc được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng đặt ra yêu cầu đối với mỗi đảng viên trẻ: Tiếp tục giữ vững động lực rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong trong môi trường học tập mới và biến niềm vinh dự thành hành động cụ thể.

Đối với Trường THPT Lương Thế Vinh, những kết quả đạt được là động lực để nhà trường tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phát hiện, bồi dưỡng học sinh ưu tú. Từ mái trường phổ thông, những “hạt giống đỏ” được vun đắp bằng tri thức, quá trình rèn luyện và khát vọng cống hiến. Khi việc phát triển đảng viên gắn với giáo dục lý tưởng và sự trưởng thành thực chất của học sinh, đó không chỉ là kết quả trong công tác xây dựng Đảng mà còn là sự chuẩn bị nguồn lực trẻ cho tương lai.