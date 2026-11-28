Trung tá Trịnh Hồng Quân, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại cuộc thi.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 được triển khai phần thi trực tuyến vòng thi cấp cụm xã, phường tại 28 trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/9 đến 3/10/2026, thu hút hơn 26.000 học sinh tham gia. Cuộc thi trực tiếp chia làm hai cụm thi tại xã Ba Tri và phường Trà Vinh, mỗi cụm thi lựa chọn 100 thí sinh xuất sắc vượt qua phần thi trực tuyến để tham gia thi trực tiếp.

Phát biểu tại cuộc thi, Trung tá Trịnh Hồng Quân – cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, biển, đảo không chỉ là không gian sinh tồn, nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội mà còn gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là bộ phận thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu đúng, hiểu đầy đủ về biển, đảo Việt Nam, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

Các em học sinh tham gia thi trực tiếp.

Theo Trung tá Trịnh Hồng Quân, thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các học sinh không chỉ tích lũy thêm kiến thức mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo; từ đó, nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, các học sinh trải qua các phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến, Đặt mốc chủ quyền, với những câu hỏi về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam liên quan đến biển, đảo; pháp luật của Việt Nam và quốc tế về biển, đảo; lịch sử, địa lý, pháp lý biển, đảo Việt Nam; truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội; lịch sử địa phương; bảo vệ thanh thiếu niên, học sinh… Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Trao giải nhất cho em Lý Vĩnh Kỳ - HS lớp 7/3, Trường THCS Thạnh Hải.

Kết thúc cuộc thi, tại cụm 2, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho em Lý Vĩnh Kỳ - học sinh lớp 7/3, Trường Trung học cơ sở Thạnh Hải. Em Lâm Thanh Trúc, lớp 7/2, Trường Trung học cơ sở Long Vĩnh xuất sắc đoạt giải Nhất tại cụm 1. Ban tổ chức trao mỗi cụm 2 giải nhì, 2 giải ba, 15 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc tại phần thi trực tiếp.

Trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 trao tặng 40 suất học bổng và 30 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường ven biển tỉnh Vĩnh Long.