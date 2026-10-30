Bồi đắp giá trị sống cho học sinh từ những bài học thực tế

Chương trình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và định hướng giá trị sống năm 2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

Buổi tuyên truyền sinh động

Tại Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết, không khí buổi tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và định hướng giá trị sống năm 2026 sôi nổi với hơn 850 học sinh khối 10 cùng tham gia. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với nhà trường tổ chức, tập trung vào 2 chuyên đề: “Văn hóa học đường, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân” và “Kỹ năng thích ứng và định hướng giá trị sống tích cực”. Từ cách tôn trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, biết lắng nghe và chia sẻ đến ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa bạo lực học đường, nhận diện nguy cơ xâm hại và sử dụng mạng xã hội an toàn. Các nội dung được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận.

Điểm mới của cách tổ chức chương trình tuyên truyền là học sinh không chỉ ngồi nghe mà còn được bày tỏ quan điểm, lựa chọn cách giải quyết tình huống và trao đổi với bạn bè. Qua đó, những vấn đề tưởng chừng quen thuộc trong đời sống học đường trở thành cơ hội để các em nhìn nhận hành vi, học cách ứng xử và cân nhắc trước mỗi quyết định. Em Lê Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 10A3 chia sẻ: “Em thấy chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi. Những câu hỏi giao lưu khá gần với cuộc sống hằng ngày. Qua chương trình, em hiểu hơn việc cần bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, biết lắng nghe người khác và cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết cho biết: “Chương trình giúp học sinh tiếp cận những nội dung thiết thực về đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử và khả năng tự bảo vệ bản thân. Để hoạt động phát huy hiệu quả lâu dài, nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép các nội dung phù hợp vào sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, hoạt động trải nghiệm và các chuyên đề giáo dục”.

Học sinh trả lời các câu hỏi giao lưu.

Để giá trị sống được bồi đắp mỗi ngày

Theo bà Hồ Hoàng Thanh Vân - Phó Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT, sự phát triển của công nghệ thông tin và không gian mạng mang đến nhiều cơ hội tiếp cận tri thức. Song cũng đặt ra những thách thức về giao tiếp, ứng xử, bạo lực học đường, nguy cơ xâm hại và an toàn trên môi trường mạng. Vì vậy, giáo dục học sinh cần gắn việc trang bị kiến thức với bồi dưỡng đạo đức, hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng sống.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào văn hóa học đường, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công dân, kỹ năng thích ứng và định hướng giá trị tích cực. Các hoạt động giao lưu, xử lý tình huống, trò chơi tập thể giúp học sinh chủ động tham gia. Ngành giáo dục cũng lồng ghép giáo dục đạo đức, kỹ năng sống vào sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn và trải nghiệm; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình để hình thành thói quen tốt, ứng xử phù hợp và tinh thần trách nhiệm ở học sinh.

Khi nhà trường, gia đình và xã hội cùng đồng hành, những bài học về đạo đức, lối sống và kỹ năng sống sẽ dần trở thành hành động thiết thực. Qua đó, học sinh từng bước hình thành nhân cách, biết ứng xử văn minh và sống có trách nhiệm.

Sở GD&ĐT tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và định hướng giá trị sống cho học sinh tại 3 trường gồm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh, Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết và Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.