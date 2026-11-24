Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Qua đó, tiếp tục làm sâu sắc sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đây cũng là dịp khơi dậy trách nhiệm, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, cán bộ văn hóa và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Văn hóa phải thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của đất nước

Tại lễ kỷ niệm,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng nêu rõ, ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Hội nghị kế thừa tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, với các nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng để xây dựng nền văn hóa mới. Quan điểm ấy gắn với nâng cao dân trí, bồi đắp trách nhiệm với đất nước và chăm lo đời sống nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về Văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng đông đảo đại biểu dự sự kiện.

Từ yêu cầu thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 định hướng cần tập trung thực hiện: phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc; nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Khẳng định việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đời sống văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đây sẽ là dịp các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước: “Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Bài học 80 năm và khát vọng phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới

Trước đó, trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 80 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng để lại cho chúng ta những bài học có giá trị bền vững, đó là:

Văn hóa phải đi trước, mở đường. Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt.

Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống Nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn.

Giữ nguồn cội mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan. Dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam; đó là bản lĩnh đã được thử thách qua bao thế kỷ.

Sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo. Mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những mùa gặt lớn.

Đông đảo đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức dự chương trình.

Văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách. Bồi đắp chân, thiện, mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trân trọng đề nghị với Đảng và kêu gọi toàn dân, toàn quân, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên và đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục thấm nhuần tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/TW và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng cống hiến để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, vào từng gia đình, cộng đồng, vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; để mỗi người Việt Nam là một chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa; để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng, xứng đáng với lịch sử nghìn năm văn hiến và với tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Các đại biểu cũng đã lắng nghe GS.TS Phùng Hữu Phú đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu nhận định về vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước; ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của tuổi trẻ.

Các bài diễn văn, phát biểu tại lễ kỷ niệm đã tiếp tục khẳng định: 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử đất nước. Những định hướng lớn về văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra từ năm 1946 đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ta ban hành và lãnh đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về văn hóa, đặt văn hóa ở vị thế nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; gắn kết, thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.