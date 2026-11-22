Thượng tá Nguyễn Văn Thêm sử dụng bài giảng điện tử trong giờ học lý luận tại Trường Cao đẳng Biên phòng. Ảnh: Văn Thêm

Đưa bài học đến gần thực tiễn

Tháng 3/1991, Nguyễn Văn Thêm nhập ngũ tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Anh trải qua nhiều cương vị quản lý, giảng dạy và công tác chính trị ở nhà trường, đơn vị biên giới. Năm 2013, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng tại Học viện Chính trị. Từ tháng 12/2022, anh đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Cao đẳng Biên phòng. Công việc ở đơn vị cơ sở và nhà trường cho anh vốn thực tiễn để gắn các bài giảng lý luận với nhiệm vụ của học viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh công tác quản lý khoa, Thượng tá Nguyễn Văn Thêm trực tiếp giảng dạy 380 giờ mỗi năm. Anh còn tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, đối tượng 4 do nhà trường tổ chức.

Với Thượng tá Nguyễn Văn Thêm, khó khăn lớn nhất khi giảng dạy các môn lý luận là làm sao truyền tải những vấn đề khái quát, trừu tượng thành kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng. Anh chia sẻ: "Giảng viên cần chủ động cập nhật chủ trương, chính sách và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn bảo vệ biên giới. Những vụ việc về quản lý địa bàn, phòng, chống tội phạm, dân vận, đối ngoại biên phòng trở thành chất liệu để minh họa, làm sáng tỏ bài học. Cùng với đó, việc tổ chức thảo luận, trao đổi, đặt câu hỏi gợi mở giúp học viên rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá, hình thành phương pháp tiếp cận vấn đề”.

Trong giảng dạy nội dung công tác dân vận, Thượng tá Nguyễn Văn Thêm và đồng nghiệp kết hợp phân tích lý luận với hình ảnh, video về cán bộ, chiến sĩ Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, tuyên truyền pháp luật, xây dựng địa bàn. Sau phần tư liệu, anh đặt ra tình huống: Nếu nhận nhiệm vụ tại một địa bàn biên giới kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, an ninh, trật tự có những vấn đề phức tạp, người cán bộ cần tiến hành công tác dân vận như thế nào? Từ câu hỏi ấy, học viên phải suy nghĩ, trình bày quan điểm và đề xuất cách giải quyết. Những kiến thức về gần dân, trọng dân, hiểu dân được đặt trong yêu cầu công việc mà họ có thể gặp khi về đơn vị.

Là một trong những người đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các môn lý luận, anh chú trọng lựa chọn hình thức ứng dụng phù hợp với nội dung và mục đích bài học. Hình ảnh, video được kết hợp với câu hỏi, tình huống để tăng tính trực quan, tạo điều kiện cho học viên chủ động tham gia. Anh chia sẻ: “Mục tiêu cuối cùng không phải là có những bài giảng thật nhiều hiệu ứng công nghệ, mà là thông qua công nghệ để học viên hiểu bài sâu hơn, nhớ kiến thức lâu hơn và quan trọng nhất là vận dụng tốt hơn những điều đã học vào thực tiễn công tác biên phòng”. Điều anh hướng tới là giúp người học hiểu bản chất vấn đề, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực tư duy và phương pháp công tác.

Những trăn trở về chuyên môn còn được anh theo đuổi trong nghiên cứu khoa học. Từ năm 2022 đến nay, anh chủ nhiệm 2 đề tài và tham gia 1 đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai đề tài do anh làm chủ nhiệm gồm: ‘Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Cao đẳng Biên phòng hiện nay’, nghiệm thu năm 2024; và ‘Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Biên phòng’, nghiệm thu năm 2026. Cả hai đều là đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trưởng thành cùng tập thể

Trong công tác quản lý khoa, Thượng tá Nguyễn Văn Thêm chú trọng phát huy năng lực của từng giảng viên. Anh căn cứ vào chuyên môn, sở trường để phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo điều kiện để mỗi người chủ động thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề quan trọng về nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng khoa được trao đổi dân chủ, lắng nghe ý kiến trước khi thống nhất triển khai. Với anh, người chủ nhiệm khoa cần biết tập hợp trí tuệ, tâm huyết của các thành viên để cùng giải quyết công việc.

Thượng tá Nguyễn Văn Thêm trao đổi công việc với cán bộ, giảng viên trong khoa. Ảnh: Văn Thêm

Quan tâm bồi dưỡng giảng viên trẻ, anh tạo điều kiện để đồng nghiệp tham gia tập huấn, nghiên cứu khoa học, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm. Qua những hoạt động ấy, mỗi giảng viên có thêm cơ hội học hỏi, hoàn thiện phương pháp giảng dạy và mạnh dạn đổi mới. Anh khuyến khích tinh thần tự học, chủ động, sáng tạo đi cùng trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; gần gũi, động viên những người gặp khó khăn yên tâm công tác. Thượng tá Nguyễn Văn Thêm bày tỏ: “Tôi luôn xác định thành tích của bản thân phải gắn liền với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của khoa và sự trưởng thành của từng cán bộ, giảng viên”.

Yêu cầu với đồng nghiệp cũng là điều anh đặt ra cho bản thân. Vừa quản lý khoa, vừa đứng lớp và nghiên cứu, anh chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian, phân công một số công việc cho cán bộ, giảng viên thuộc quyền. Bản thân anh cũng tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để hoàn thành nhiều phần việc. Cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy khoa, anh duy trì nền nếp công tác, chăm lo xây dựng chi bộ và môi trường làm việc chính quy. Với người chủ nhiệm khoa, trách nhiệm nêu gương được thể hiện qua việc cùng giảng dạy, nghiên cứu, chia sẻ khó khăn với đội ngũ.

Khi nói về niềm vui nghề nghiệp, anh nhắc đến những học viên từng học chưa tốt, rụt rè, ngại phát biểu, chưa tự tin trình bày quan điểm. Nhờ được giảng viên động viên, hướng dẫn và nỗ lực của bản thân, họ dần mạnh dạn hơn, tích cực thảo luận, nghiên cứu và hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi tốt nghiệp, có người tiếp tục phấn đấu, đảm nhiệm những cương vị công tác quan trọng. Anh tâm sự: “Mỗi khi nhận được tin vui về sự tiến bộ và thành công của học viên cũ, tôi thực sự xúc động và cảm thấy những nỗ lực của mình cùng đồng nghiệp trên bục giảng đã được đền đáp”.

Điều người thầy mang quân hàm xanh trân trọng là kiến thức từ giảng đường được học viên vận dụng khi về cơ sở: biết tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gần dân, hiểu dân, giúp dân. Từ những câu hỏi, tình huống trong lớp học đến quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đồn Biên phòng, người học tiếp tục được rèn luyện và trưởng thành. Sự tiến bộ ấy mang lại cho Thượng tá Nguyễn Văn Thêm và đồng nghiệp thêm niềm tin, động lực để chăm lo từng bài giảng, bồi đắp hành trang cho những người lính nơi biên cương.