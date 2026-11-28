Đội tuyển bơi Đà Nẵng giành huy chương Vàng nội dung bơi tiếp sức. Ảnh: Đội tuyển bơi Đà Nẵng

Môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 22 đến 27/11 tại Câu lạc bộ Bơi - lặn Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh), quy tụ các tay bơi đến từ 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo ông Phan Thanh Toại, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bơi Đà Nẵng, điểm sáng lớn nhất của đội tuyển là phong độ ấn tượng của Trần Văn Nguyễn Quốc.

Kình ngư này liên tiếp giành 3 huy chương Vàng cá nhân ở các nội dung 100m, 200m và 400m tự do nam. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Quốc tiếp tục cùng Hoàng Quý Phước, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Quốc Khải Hoàn và Nguyễn Hữu Kim Sơn giành thêm 2 huy chương Vàng ở các nội dung tiếp sức 4x100m và 4x200m tự do nam.

Đáng chú ý, ngay sau ngày thi đấu cuối cùng tại đại hội vào 27/11, Trần Văn Nguyễn Quốc lập tức lên đường sang Malaysia hội quân cùng đội tuyển bơi quốc gia chuẩn bị tranh tài tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 48 năm 2026.

Giải đấu diễn ra từ ngày 25 đến 30/11, trong đó Nguyễn Quốc thi đấu các nội dung từ ngày 28 đến 30/11. Việc liên tục góp mặt ở hai giải đấu trong thời gian ngắn thể hiện nỗ lực và quyết tâm cao của kình ngư Đà Nẵng.

Vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc (ngoài cùng bên phải) xuất sắc giành 3 huy chương Vàng cá nhân và 2 huy chương Vàng nội dung tiếp sức. Ảnh: Đội tuyển bơi Đà Nẵng

Theo Quyết định số 1634/QĐ-TDTTVN ngày 17/11/2026 về việc cử đội tuyển bơi quốc gia tham dự giải, đoàn Việt Nam gồm 62 thành viên (3 huấn luyện viên và 59 vận động viên).

Trong đó, Đà Nẵng đóng góp 6 thành viên, gồm huấn luyện viên Nguyễn Văn Tý và 5 vận động viên: Trần Văn Nguyễn Quốc, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Trí Việt, Trần Thái Tường và Bùi Phan Bảo Ngọc.

Với thành tích nổi bật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cùng 6 đại diện trong thành phần đội tuyển quốc gia, môn bơi của Đà Nẵng tiếp tục cho thấy những bước tiến tích cực về chất lượng chuyên môn lẫn năng lực đóng góp lực lượng cho bơi lội Việt Nam.