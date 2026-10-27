Video anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng bơi 30m giữa đêm, cứu người đang chìm dần trên sông Hương. (Clip: Đội 0 đồng SOS75 Huế).

Khoảng 21h ngày 26/10, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (27 tuổi), cùng các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế đang hỗ trợ cứu hộ xe máy thì nhận được tin báo có người nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương.

Ngay sau đó, anh Hoàng cùng các thành viên trong đội nhanh chóng đến khu vực bến sông để tìm kiếm, ứng cứu. Tại đây, anh phát hiện một người đang chới với giữa dòng nước, có dấu hiệu đuối sức.

Không chần chừ, anh Hoàng cởi bỏ quần áo ngoài rồi lao xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Khi đến nơi, anh phát hiện người này đã bất tỉnh và đang chìm dần.

Trước tình huống nguy cấp, anh Hoàng dùng một tay giữ đầu nạn nhân nổi trên mặt nước, tay còn lại cố gắng bơi đưa người gặp nạn vào bờ.

Kịp thời cứu người trong tình huống nguy cấp tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Trong điều kiện trời tối, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân đứng trên bờ đã dùng đèn chiếu sáng, hỗ trợ anh xác định phương hướng và đưa nạn nhân vào vị trí an toàn.

Sau khi đưa được nạn nhân lên bờ, anh Hoàng cùng các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế nhanh chóng tiến hành sơ cứu. Nhờ được ứng cứu kịp thời, nam thanh niên dần tỉnh lại và sau đó được bàn giao cho lực lượng Công an xử lý, hỗ trợ.

Chia sẻ về sự việc, anh Hoàng cho biết, các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế đều biết bơi và từng tham gia cứu người gặp nạn trên sông, hỗ trợ người dân trong các đợt mưa lũ tại địa phương.

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng giữa đêm tối trên sông Hương đã nhận được sự cảm phục của nhiều người. Việc không ngại hiểm nguy, kịp thời cứu người trong tình huống nguy cấp tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng.