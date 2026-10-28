Boeing thử nghiệm UAV MQ-25A, giải phóng tiêm kích Mỹ cho nhiệm vụ chiến đấu

Tập đoàn Boeing ngày 26/10 thông báo đã chuyển chiếc máy bay tiếp dầu không người lái MQ-25A Stingray thứ hai đến sân bay MidAmerica St. Louis, bang Illinois, để hoàn tất lắp ráp trước khi tiến hành thử nghiệm trên mặt đất.

Đây là bước tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay tiếp dầu không người lái của Hải quân Mỹ.

UAV MQ-25A được thiết kế để đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không hiện do một phần phi đội tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet thực hiện.

Khi không còn phải dành máy bay chiến đấu cho nhiệm vụ này, Hải quân Mỹ có thể tăng số lượng tiêm kích sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tấn công, phòng không và hộ tống.

Việc chuyển giao diễn ra sau khi Hải quân Mỹ đặt mua thêm 3 máy bay MQ-25A trong lô sản xuất ban đầu với số lượng nhỏ hồi tháng 9, nâng tổng số máy bay theo hợp đồng lên 14 chiếc.

Boeing dự kiến bắt đầu bàn giao các máy bay thuộc lô này vào năm 2029. Hiện chưa có lịch cụ thể cho thử nghiệm mặt đất hoặc chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay thứ hai.

MQ-25A Stingray được phát triển để cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay. Hải quân Mỹ đặt mục tiêu để máy bay có thể chuyển ít nhất 6.350 kg nhiên liệu tại vị trí cách tàu sân bay 926 km.

Nếu đạt yêu cầu, hệ thống sẽ giúp máy bay chiến đấu hoạt động xa hơn và duy trì thời gian hiện diện trên không lâu hơn.

Tuy nhiên, đây vẫn là mục tiêu phát triển, chưa phải năng lực đã được chứng minh trên chiếc máy bay thứ hai.

Trước đó, mẫu thử nghiệm T1 của Boeing đã thực hiện các cuộc trình diễn tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F/A-18 Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye và tiêm kích tàng hình F-35C Lightning II.

Những thử nghiệm này cho thấy tiềm năng hỗ trợ nhiều loại máy bay hoạt động trên tàu sân bay.

MQ-25A sử dụng động cơ phản lực cánh quạt Rolls-Royce AE 3007N và có cánh gập để tiết kiệm diện tích lưu trữ trên tàu.

Máy bay kết hợp khả năng bay tự động với sự giám sát của con người thông qua hệ thống điều khiển nhiệm vụ.

Chuyến bay đầu tiên của máy bay MQ-25A thuộc Hải quân Mỹ diễn ra ngày 25/4/2026, kéo dài khoảng 2 giờ nhằm đánh giá khả năng điều khiển và các đặc tính bay cơ bản.

Chương trình vẫn cần thêm các thử nghiệm để xác nhận độ tin cậy, khả năng tiếp nhiên liệu và mức độ tương thích với hoạt động trên tàu sân bay trước khi đưa vào khai thác.