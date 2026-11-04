Boeing thử nghiệm máy bay thân lớn trong điều kiện không khí loãng

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Nguyên mẫu mang số hiệu N779XY hạ cánh xuống sân bay Alcantarí, nằm ở độ cao 3.104m so với mực nước biển. Trong điều kiện không khí loãng, động cơ tạo lực đẩy thấp hơn và cánh máy bay tạo lực nâng giảm, khiến máy bay cần quãng đường dài hơn để cất cánh và hạ cánh.

Các chuyến bay thử nghiệm nhằm thu thập dữ liệu vận hành thực tế để hoàn thiện hồ sơ trình Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận.

Trước đó, nguyên mẫu này từng được thử nghiệm ở độ cao lớn tại Toluca, Mexico, vào tháng 8-2024.

Boeing đồng thời triển khai các hoạt động thử nghiệm khác. Một nguyên mẫu 777-9 mang số hiệu N779XW đang thực hiện các bài bay trong điều kiện gió ngang tại sân bay Keflavík, Iceland, từ cuối tháng 10. Hãng cũng tái kích hoạt một nguyên mẫu khác sau thời gian dài tạm dừng hoạt động nhằm đẩy nhanh chương trình thử nghiệm.

Boeing đặt mục tiêu bàn giao chiếc 777-9 thương mại đầu tiên cho hãng hàng không Lufthansa trong năm 2027. Tuy nhiên, hãng thừa nhận một số hạng mục thử nghiệm có thể kéo dài sang năm này, cho thấy tiến độ hoàn tất chứng nhận vẫn là thách thức đối với chương trình máy bay thân rộng thế hệ mới.