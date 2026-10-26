Boeing tham gia sản xuất UAV chiến đấu FQ-42A cho Không quân Mỹ

Tập đoàn General Atomics hợp tác với Spirit Defense, công ty con của Boeing, để thúc đẩy sản xuất máy bay không người lái (UAV) chiến đấu FQ-42A Vengeance.

Động thái nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Không quân Mỹ đối với dòng máy bay chiến đấu hợp tác CCA, với mục tiêu sở hữu ít nhất 500 chiếc vào năm 2032.

Bộ phận Hệ thống Hàng không của General Atomics (GA-ASI) công bố thỏa thuận ngày 23/10.

Theo đó, Spirit Defense sẽ tham gia thiết kế và chế tạo thân máy bay, kết hợp năng lực kỹ thuật với kinh nghiệm sản xuất để hỗ trợ chương trình từ khâu phát triển đến sản xuất hàng loạt.

Ông David R. Alexander, Chủ tịch GA-ASI, cho biết General Atomics đã chứng minh khả năng thiết kế, phát triển và sản xuất FQ-42A.

Việc hợp tác với Spirit Defense sẽ bổ sung năng lực chế tạo, giúp mở rộng quy mô sản xuất và giảm nguy cơ phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.

Không quân Mỹ đã lựa chọn 2 thiết kế UAV cho giai đoạn đầu của chương trình CCA, gồm FQ-42A Vengeance của General Atomics và FQ-44A Fury của Anduril.

Mục tiêu 500 chiếc vào năm 2032 dự kiến bao gồm cả 2 dòng máy bay. Trong giai đoạn tiếp theo, lực lượng này có thể tiếp tục mua những thiết kế khác.

Ông Mike Shortsleeve, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh chiến lược của GA-ASI, cho biết công ty đã chuẩn bị năng lực sản xuất để đáp ứng mục tiêu của Không quân Mỹ.

Doanh nghiệp đang đầu tư vào công nghệ sản xuất bồi đắp, robot tiên tiến và đào tạo nhân lực lành nghề.

General Atomics vốn có kinh nghiệm sản xuất UAV quân sự, trong đó có dòng MQ-9 Reaper và MQ-9B.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các chương trình hiện có cũng đặt ra thách thức về năng lực nhà máy, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng khi công ty đồng thời mở rộng sản xuất FQ-42A.

Spirit Defense có thế mạnh về vật liệu composite tiên tiến và kết cấu máy bay lai, kết hợp khung kim loại với lớp vỏ composite. Công ty từng tham gia nhiều chương trình hàng không quân sự, trong đó có máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider.

Boeing hoàn tất thương vụ mua lại Spirit vào năm 2025, sau khi công ty này hoạt động độc lập từ năm 2005.

Việc mở rộng năng lực sản xuất là yêu cầu quan trọng đối với chương trình CCA. Khái niệm này hướng tới những UAV có thể phối hợp hoạt động với máy bay chiến đấu có người lái, bổ sung hỏa lực và năng lực tác chiến với chi phí hợp lý hơn so với việc chỉ sử dụng máy bay có người lái.

Không quân Mỹ đang chuẩn bị đưa các hệ thống CCA vào hoạt động trong giai đoạn cuối thập kỷ này.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề về triển khai, điều khiển, thu hồi, bảo dưỡng và vận hành thường ngày vẫn cần được hoàn thiện. Khả năng sản xuất đủ số lượng máy bay đúng tiến độ sẽ là một trong những yếu tố quyết định thành công của chương trình.