Boeing phát hiện lỗi phần mềm trên máy bay 737 MAX

Báo Wall Street Journal ngày 26/9 dẫn các tài liệu của Boeing cho biết, lỗi phần mềm bắt nguồn từ một bản cập nhật hệ thống trong buồng lái và có thể xảy ra khi phi hành đoàn thay đổi đường bay dự kiến sau khi phải thực hiện lại quy trình tiếp cận hạ cánh không thành công.

Theo Boeing, tất cả các hãng hàng không khai thác máy bay 737 MAX đều đã được thông báo về vấn đề này từ tháng trước. Theo đó, trong một tình huống hạ cánh cụ thể, phi công có thể không sử dụng được chức năng dẫn đường bay tự động. Các kỹ sư của Boeing hiện đang phát triển một bản cập nhật phần mềm để khắc phục hoàn toàn vấn đề.

Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đã nắm được vấn đề tiềm ẩn trong một bản cập nhật phần mềm dành cho máy tính điều khiển chuyến bay trên một số máy bay 737 MAX, đồng thời đang phối hợp chặt chẽ với Boeing và các hãng hàng không để đánh giá tình hình. Theo FAA, cơ quan này sẽ triệu tập Hội đồng đánh giá biện pháp khắc phục và sẽ có hành động ngay lập tức nếu xác định vấn đề liên quan đến an toàn. Hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay đang hoạt động với phần mềm gặp lỗi

Trong lúc này, hai hãng hàng không Southwest Airlines và United Airlines đã đề nghị Boeing không bàn giao các máy bay 737 MAX mới được trang bị phần mềm bị lỗi, thay vào đó sử dụng phiên bản phần mềm trước đó.

Boeing đang chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý và giới chức an toàn hàng không sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến máy bay 737 MAX vào các năm 2018 và 2019, khiến dòng máy bay này bị đình chỉ khai thác trên toàn cầu. Đáng chú ý, năm 2024, một máy bay 737 MAX 9 gần như mới của hãng hàng không Alaska Airlines cũng gặp sự cố bung tấm bịt cửa giữa chuyến bay, làm gia tăng những quan ngại về an toàn đối với Boeing.