Boeing phát hiện lỗi phần mềm trên dòng máy bay 737 MAX

Máy bay Boeing 737 MAX

Ngày 26.9 (giờ địa phương), theo Reuters dẫn báo cáo của The Wall Street Journal, hãng sản xuất máy bay Boeing đã phát hiện một lỗi trong phần mềm trên một số máy bay 737 MAX, có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống dẫn đường tự động.

Lỗi bắt nguồn từ bản cập nhật phần mềm trong buồng lái và có thể xuất hiện khi máy bay phải thay đổi đường bay dự kiến trong quá trình bay vòng để tiếp cận và hạ cánh trở lại (go-around).

Nói đơn giản, go-around là tình huống phi công quyết định không hạ cánh theo kế hoạch, cho máy bay tăng độ cao và thực hiện một vòng bay khác trước khi quay lại tiếp cận đường băng. Quy trình này có thể được thực hiện khi điều kiện hạ cánh không phù hợp hoặc phi công thấy cần tiếp cận lại để đảm bảo an toàn.

Lỗi có thể khiến chức năng dẫn đường theo phương đứng tự động (VNAV) bị ngắt và chuyển sang một cấp độ điều khiển độ cao tự động đơn giản hơn.

VNAV có chức năng giúp máy bay duy trì độ cao theo kế hoạch tại các điểm định trước trên đường bay. Nếu VNAV bị ngắt, phi công sẽ phải thực hiện thêm thao tác trong lần tiếp cận tiếp theo, điều này thường diễn ra ở độ cao thấp gần sân bay khi khối lượng công việc của tổ lái vốn đã rất cao.

Tuy nhiên, Boeing cho biết hệ thống lái tự động vẫn tiếp tục hoạt động và các phi công đều được huấn luyện để hạ cánh an toàn mà không cần đến VNAV. Hãng cũng khẳng định đã thông báo cho các hãng khai thác mẫu 737 về vấn đề này vào cuối tháng 8 và các quy trình hiện hành hoàn toàn cho phép phi công xử lý tình huống một cách an toàn.

Boeing được một hãng hàng không thông báo về lỗi vào tháng 11.2024, sau đó hãng tiến hành đánh giá an toàn chính thức khi nhận thêm thông tin từ các nhà khai thác trong năm nay và chuyển kết quả cho FAA vào tháng 9.2026.

Hiện tại, Boeing đang xây dựng bản cập nhật phần mềm để khắc phục lâu dài, đồng thời tìm cách đẩy nhanh tiến độ thay vì mốc dự kiến hoàn tất ban đầu vào năm 2028.

Về phía cơ quan quản lý, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận đang xem xét dữ liệu và các thông tin liên quan để đánh giá lỗi phần mềm, đồng thời sẽ có biện pháp ngay nếu xác định có nguy cơ đối với an toàn bay.

Hiện vẫn chưa xác định chính xác có bao nhiêu máy bay đang cài đặt phiên bản phần mềm này trên tổng số hơn 2.422 chiếc 737 MAX 8 và MAX 9 đang được khai thác trên toàn cầu.