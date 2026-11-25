Một máy bay Boeing của China Southern Airlines - Ảnh: China Daily.

Vào ngày 24/11, hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines cho biết công ty con Xiamen Airlines đã nhất trí mua 50 máy bay Boeing 737 MAX 8 với tổng trị giá khoảng 7,4 tỷ USD tính theo giá niêm yết, đánh dấu thương vụ mua máy bay lớn nhất của một hãng hàng không Trung Quốc với nhà sản xuất Mỹ trong gần một thập kỷ qua.

Theo hãng tin Reuters, đơn hàng này tiếp nối cam kết mua 200 máy bay mà phía Trung Quốc đã đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay.

Trong một báo cáo, công ty tài chính Jefferies cho biết họ hiểu rằng số máy bay này - theo dự kiến sẽ được bàn giao trong thời gian từ năm 2031 đến năm 2034 - đánh dấu lần đầu tiên cam kết mua 200 máy bay mà phía Trung Quốc đưa ra với Mỹ vào tháng 5 được hiện thực hóa thành một đơn hàng chính thức.

Kể từ năm 2017, nhà sản xuất máy bay Mỹ này gần như không nhận được đơn hàng mới nào từ Trung Quốc - thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới - do căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, dù hãng vẫn tiếp tục bàn giao các máy bay thuộc những đơn hàng cũ.

Boeing và đối thủ châu Âu Airbus dự báo rằng đến năm 2045, Trung Quốc sẽ cần khoảng 9.000 máy bay mới để đáp ứng nhu cầu - con số cao hơn bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới.

Trung Quốc hiện chưa công bố đơn hàng cụ thể nào nằm trong cam kết mua 200 máy bay mà nước này đã đưa ra với Mỹ, và tài liệu mà China Southern Airlines gửi lên cơ quan quản lý chứng khoán cũng không nêu rõ liệu đơn hàng này có nằm trong cam kết đó hay không. Boeing chưa đưa ra tuyên bố hay bình luận nào về việc này.

Thông thường, các hãng hàng không sẽ nhận được mức chiết khấu đáng kể so với giá niêm yết từ các nhà sản xuất.

Phát biểu hôm 23/11, ông Trump cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ mua thêm 250 máy bay Boeing nữa. Ông không cung cấp thông tin chi tiết, và các quan chức Trung Quốc cũng chưa xác nhận bất kỳ thương vụ mua máy bay Mỹ nào khác. Trước đó, vào tháng 5, ông Trump từng dự báo rằng Trung Quốc có thể nâng tổng số lượng máy bay đặt mua lên tới 750 chiếc.

Trong hồ sơ gửi cơ quan chức năng, China Southern Airlines cho biết các máy bay 737 MAX thuộc thỏa thuận của Xiamen Airlines với Boeing theo dự kiến sẽ được bàn giao theo từng đợt trong giai đoạn từ năm 2031 đến 2034. Thỏa thuận này vẫn cần sự phê duyệt từ các cổ đông của công ty và các cơ quan Trung Quốc có thẩm quyền.

China Southern Airlines cho biết đơn hàng này sẽ giúp Xiamen Airlines nắm bắt các cơ hội khi chuyển sang hoạt động tại Sân bay Quốc tế Hạ Môn Tường An - một cảng hàng không mới ở Phúc Kiến.

Xiamen Airlines - hãng hàng không vốn chỉ sử dụng máy bay Boeing trong suốt lịch sử hoạt động - đã chấm dứt truyền thống này sau gần bốn thập kỷ vào đầu năm 2023, khi tiếp nhận chiếc Airbus A321neo đầu tiên theo hình thức thuê vận hành. Tháng 4 năm nay, China Southern Airlines và Xiamen Airlines đã đạt thỏa thuận mua 137 máy bay thuộc dòng Airbus A320neo.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tháng 5, phía Boeing cùng các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận về một thỏa thuận có thể lên tới 500 máy bay.

CEO Kelly Ortberg của Boeing hồi tháng 5 cho biết cam kết mua 200 máy bay từ phía Trung Quốc chỉ là "đợt đầu tiên" trong một thỏa thuận có quy mô lớn hơn nhiều.

Tuần trước, ông Trump đã nêu bật việc Boeing và GE Aerospace chốt thỏa thuận trị giá 12 tỷ USD với hãng hàng không Philippine Airlines, bao gồm tối đa 20 máy bay phản lực Boeing 787 sử dụng động cơ của GE Aerospace. Thỏa thuận đạt được ngay trước chuyến công du châu Á của ông Trump.

Thỏa thuận đạt được vào tháng 5 đã giúp Boeing quay trở lại cuộc đua giành các đơn đặt hàng máy bay phản lực tại Trung Quốc. Trước đó, nhà sản xuất máy bay của Mỹ gần như bị loại khỏi Trung Quốc trong suốt 9 năm qua, trong khi Airbus vẫn tiếp tục mở rộng thị phần tại thị trường này.

Tháng trước, hãng tin Reuters đưa tin rằng chính quyền ông Trump đã có những động thái nhằm biến sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các nhà cung cấp hàng không Mỹ thành lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong những tuần gần đây, Bộ Thương mại Mỹ đã làm chậm quá trình cấp giấy phép xuất khẩu linh kiện máy bay sang Trung Quốc, đồng thời hạn chế số lượng linh kiện được phép cung cấp cho nhà sản xuất máy bay nhà nước Trung Quốc COMAC nhằm ngăn công ty này tích trữ hàng.