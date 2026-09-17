Boeing gặp khó khi tăng sản lượng máy bay 737 MAX

Một chiếc máy bay Boeing 737 MAX đang được lắp ráp tại nhà máy của công ty ở Renton, bang Washington. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại hội nghị do Morgan Stanley tổ chức ngày 17/9, ông Kelly Ortberg cho biết Boeing chưa thể duy trì ổn định sản lượng 737 MAX ở mức mục tiêu 47 máy bay mỗi tháng, theo Reuters.

“Chúng tôi đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến để ổn định sản lượng ở mức này”, CEO Boeing nói.

Cổ phiếu Boeing lập tức giảm khoảng 2,25% sau phát biểu của ông Ortberg và kết thúc phiên giao dịch giảm 4%.

Việc nâng sản lượng 737 MAX được xem là yếu tố quan trọng đối với quá trình phục hồi tài chính của Boeing, sau nhiều năm công ty đối mặt với các cuộc khủng hoảng và đang gánh khoản nợ ròng gần 26 tỷ USD.

Theo ông Ortberg, nguyên nhân chính là Boeing chưa thể sản xuất cánh 737 đủ nhanh để đáp ứng đều đặn sản lượng theo kế hoạch.

Boeing đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 52 máy bay/tháng vào năm 2027. Để đạt được con số này, hãng cần đẩy nhanh sản xuất cánh và hoàn tất chứng nhận cho dây chuyền 737 mới tại Everett, bang Washington.

CEO Boeing cho biết chuỗi cung ứng hiện có khả năng đáp ứng mức sản lượng cao hơn.

Trong khi đó, phiên bản lớn nhất của dòng máy bay này, 737-10, dự kiến được chứng nhận “rất sớm”. Mẫu máy bay này đã chậm tiến độ chứng nhận nhiều năm và hiện chiếm khoảng 30% tổng số đơn hàng 737.

Hồi tháng 8, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấp chứng nhận cho 737-7, phiên bản nhỏ nhất của dòng 737 MAX.

Không chỉ 737 MAX, kế hoạch tăng sản lượng dòng 787 Dreamliner của Boeing cũng đang chậm hơn dự kiến.

Boeing hiện sản xuất khoảng 8 chiếc 787 mỗi tháng và đặt mục tiêu nâng lên 10 chiếc. Tuy nhiên, tình trạng thiếu động cơ đang khiến kế hoạch này mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Bên cạnh đó, việc chứng nhận các ghế hạng cao cấp trên máy bay 787 diễn ra chậm cũng ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao.

Việc tăng sản lượng 737 và 787 chậm hơn dự kiến cũng ảnh hưởng đến mục tiêu dòng tiền của Boeing.

Giám đốc Tài chính Jay Malave cho biết Boeing nhiều khả năng sẽ không đạt mức 3 tỷ USD dòng tiền tự do (FCF), tương ứng với mức cao trong khoảng dự báo công ty đưa ra hồi tháng 1. Thay vào đó, dòng tiền tự do có thể đạt khoảng 2 tỷ USD.

Ông Ortberg đồng thời hạ thấp kỳ vọng về khả năng Trung Quốc công bố một đơn hàng Boeing lớn trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào tuần tới.

Trước đó, một số nhà phân tích trong ngành kỳ vọng Trung Quốc có thể tiếp tục đặt mua máy bay Boeing trong dịp này.

Hồi tháng 5, Trung Quốc từng cam kết mua 200 máy bay Boeing khi ông Trump và ông Tập gặp nhau tại Bắc Kinh.

Ở một diễn biến liên quan, Giám đốc Tài chính Southwest Airlines Tom Doxey cho biết hãng có thể bắt đầu nhận những chiếc 737 MAX 7 đầu tiên vào cuối năm 2026. Mẫu máy bay này dự kiến được đưa vào khai thác đầu năm 2027.

Southwest là hãng hàng không đầu tiên dự kiến khai thác MAX 7. Boeing đã hoàn thiện 27 chiếc MAX 7 cho hãng và đang chuẩn bị các máy bay này để bàn giao.