Boeing đình trệ sản xuất máy bay chở hàng 777 vì thiếu linh kiện cánh

Ngày 23-10, hồ sơ tòa án và các nhân viên Boeing cho biết tình trạng thiếu linh kiện đã làm đình trệ hoạt động tại cơ sở sản xuất cánh máy bay của hãng ở Everett, bang Washington (Mỹ).

Cơ sở này phục vụ các chương trình máy bay chở hàng 777 và dòng 767, bao gồm phiên bản chở hàng cùng máy bay tiếp dầu trên không KC-46.

Biểu tượng hãng chế tạo máy bay Boeing. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong đơn kiện nộp hồi tháng 8, Boeing cáo buộc Vaero, có trụ sở tại bang Florida, ngừng cung cấp một linh kiện quan trọng trong kết cấu cánh.

Hãng khẳng định Vaero là nhà cung cấp duy nhất bộ phận này và cho biết sự gián đoạn gây thiệt hại lên tới 6,5 triệu USD mỗi ngày.

Hai bên đạt thỏa thuận vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo 3 nhân viên giấu tên của Boeing, hoạt động sản xuất máy bay chở hàng 777 vẫn chưa được nối lại. Đối với dây chuyền 767, hãng đã nhận được một số linh kiện sau thỏa thuận.

Việc thiếu linh kiện buộc Boeing phải đưa 2 máy bay 777 chở hàng đang lắp ráp dở ra khỏi dây chuyền lắp ráp cuối cùng.

Boeing đang tìm cách tự sản xuất linh kiện nói trên. Trong khi đó, chương trình 777X không bị ảnh hưởng do sử dụng cánh bằng vật liệu composite.

Dữ liệu Boeing cho thấy hãng đã bàn giao 21 máy bay chở hàng 777 từ đầu năm 2026. Một số chiếc có phần cánh được lắp ráp trước khi phát sinh tranh chấp vẫn có thể bàn giao trước cuối năm.