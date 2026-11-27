Một chiếc máy bay Boeing 737-8 do hãng hàng không Xiamen Airlines vận hành cất cánh. Hãng hàng không Trung Quốc này đã đặt mua 50 chiếc máy bay Boeing loại này. Ảnh: SCMP.

SCMP đưa tin, hãng hàng không Xiamen Airlines của Trung Quốc đã đặt mua 50 máy bay Boeing, đánh dấu đơn hàng lớn đầu tiên mà nhà sản xuất Mỹ nhận được từ một hãng hàng không Trung Quốc đại lục kể từ năm 2017.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ khả năng Trung Quốc mua thêm 250 máy bay Boeing.

Theo thông cáo của China Southern Airlines, công ty mẹ của Xiamen Airlines, hãng sẽ mua 50 máy bay Boeing 737-8, với tổng giá trị khoảng 7,4 tỷ USD theo giá niêm yết.

China Southern Airlines cho biết Boeing đã dành cho hãng mức chiết khấu so với giá niêm yết, song không tiết lộ cụ thể tỷ lệ giảm giá. Số máy bay này dự kiến được bàn giao cho Xiamen Airlines trong giai đoạn 2031-2034.

Thương vụ hiện vẫn cần được các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung Quốc phê duyệt, theo China Southern Airlines.

Đơn hàng nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động của Xiamen Airlines khi hãng chuyển căn cứ về sân bay mới Tường An, tại thành phố Hạ Môn, miền đông nam Trung Quốc.

Theo thông cáo, việc mua máy bay Boeing bổ sung cho kế hoạch mua sắm máy bay Airbus gần đây của hãng. Sân bay Tường An dự kiến mở cửa đón khách vào cuối năm nay.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5, Trung Quốc đã cam kết mua 200 máy bay Boeing. Tuy nhiên, cho đến trước đơn hàng của Xiamen Airlines, chưa có hãng hàng không Trung Quốc nào chính thức đặt mua máy bay theo cam kết này.

Giới quan sát từng kỳ vọng một đơn hàng cụ thể sẽ được công bố bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến tuần trước. Dù vậy, chuyến đi của ông Trump không mang lại thông báo chính thức nào về thương vụ.

Hôm 23/11, Tổng thống Mỹ tiếp tục đề cập khả năng Trung Quốc mua thêm 250 máy bay từ Boeing.

“Nhân tiện, tôi đã bán 250 chiếc Boeing cho Trung Quốc và tôi nghĩ họ sẽ mua thêm 250 chiếc nữa”, ông Trump nói với CNBC, đồng thời tự gọi mình là “vua bán máy bay Boeing”.

Hiện chưa rõ ông Trump đang đề cập đến 250 máy bay nào trong số các thương vụ mà ông tuyên bố đã bán cho Trung Quốc.

Trước đó, một người phát ngôn của Boeing nói với SCMP rằng công ty đang đạt tiến triển trong việc đáp ứng nhu cầu máy bay ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng từ chối bình luận về các đơn hàng đang trong quá trình đàm phán.