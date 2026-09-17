Boeing chưa thể tăng sản lượng máy bay như kế hoạch, cổ phiếu giảm 4%

Máy bay của hãng Boeing. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ông Ortberg cho biết, mẫu 737-10, phiên bản lớn nhất của dòng 737 MAX, sẽ sớm được chứng nhận. Mẫu máy bay này đã chậm nhiều năm so với kế hoạch và chiếm khoảng 30% tổng số đơn đặt hàng 737.

Trong khi đó, Boeing cũng chưa thể tăng sản lượng 787 Dreamliner lên 10 chiếc/tháng như kế hoạch do thiếu động cơ. Hiện hãng sản xuất 8 chiếc/tháng. Quá trình chứng nhận ghế hạng cao cấp chậm hơn dự kiến cũng làm giảm số máy bay được bàn giao. Ông Ortberg cho biết, việc bàn giao 787 sẽ không đều trong những tháng tới.

Giám đốc tài chính Jay Malave của Boeing cho biết, sản lượng máy bay 737 và 787 tăng chậm hơn dự kiến có thể khiến dòng tiền tự do của hãng chỉ đạt khoảng 2 tỷ USD, thấp hơn mức 3 tỷ USD trong dự báo hồi tháng 1. Cổ phiếu Boeing giảm khoảng 2,25% ngay sau phát biểu của ông Ortberg và chốt phiên giảm 4%.

Ông Ortberg cũng không kỳ vọng Trung Quốc sẽ công bố một đơn hàng máy bay lớn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào tuần tới. Trước đó, Trung Quốc từng cam kết đặt 200 máy bay trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5 tại Bắc Kinh.