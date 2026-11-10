Boeing cắt giảm 5% nhân sự bộ phận sản xuất máy bay thương mại

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ ngày 9/11 thông báo sẽ cắt giảm khoảng 5% nhân sự thuộc bộ phận sản xuất máy bay thương mại, trong bối cảnh hãng điều chỉnh kế hoạch và tiến độ tăng sản lượng máy bay do những khó khăn trong hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại khu vực cửa lên máy bay tại sân bay quốc tế San Francisco, bang California. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Theo thông báo gửi nhân viên của Giám đốc thương mại Boeing Stephanie Pope, việc cắt giảm nhân sự sẽ được thực hiện thông qua sa thải và giảm nhân lực tự nhiên. Quyết định này nhằm tạo thêm thời gian để các nhà máy và đối tác trong chuỗi cung ứng ổn định hoạt động, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Bà Pope cho biết việc điều chỉnh lịch trình và giảm tốc độ tăng sản lượng máy bay đã khiến công ty rơi vào tình trạng dư thừa nhân lực.

Bà Pope ghi nhận những cải thiện trong hoạt động sản xuất của Boeing, trong đó có tiến triển liên quan đến các chứng nhận của Mỹ đối với hai dòng máy bay 737 MAX 7 và 737 MAX 10 trong năm nay. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh hãng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và cam kết thực hiện quá trình cắt giảm nhân sự một cách tôn trọng, có trách nhiệm. Các thông báo sa thải dự kiến bắt đầu được gửi từ tháng 12/2026.

Trước đó, ban lãnh đạo Boeing đã phát tín hiệu điều chỉnh giảm kế hoạch tăng sản lượng máy bay. Tại cuộc họp báo cuối tháng 10, công ty cho biết sẽ không đạt mục tiêu bàn giao máy bay trong năm 2026, đồng thời lùi kế hoạch nâng sản lượng dòng 737 MAX lên 52 chiếc/tháng sang nửa cuối năm 2027, thay vì theo lộ trình trước đó.

Việc tăng sản lượng 737 MAX được các nhà đầu tư đánh giá là yếu tố then chốt giúp Boeing cải thiện doanh thu và lợi nhuận sau nhiều năm thua lỗ do các vấn đề về an toàn và sản xuất, trong đó có hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay này vào các năm 2018 và 2019.

Phát biểu ngày 27/10, Giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg cho biết công ty đang đạt được tiến triển nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, đồng thời dự kiến cần đến năm 2027 để ổn định hoàn toàn tốc độ sản xuất. Ông chỉ ra những khó khăn trong việc dự báo và kiểm soát tiến độ sản xuất cánh máy bay cũng như thân máy bay tại nhà máy ở bang Kansas.

Thông báo cắt giảm nhân sự được đưa ra trong bối cảnh Boeing tiếp tục nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất, củng cố chất lượng và lấy lại niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư sau nhiều năm đối mặt với các vấn đề về an toàn và quản lý./.