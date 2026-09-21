BoE và Fed tăng giám sát đối với các công ty giao dịch tài chính lớn

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng cường giám sát mức độ tiếp xúc của các ngân hàng với các công ty giao dịch lớn, sau khi biến động tại quỹ đầu cơ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) Situational Awareness khiến Jane Street chịu khoản lỗ lớn.

Theo các nguồn tin thân cận, các cơ quan quản lý đang yêu cầu các ngân hàng toàn cầu cung cấp thông tin về mức độ tiếp xúc của họ với các công ty giao dịch và nhà tạo lập thị trường, trong đó có Jane Street và Citadel Securities.

Các cơ quan giám sát trước đó đã xem việc nắm rõ mức độ tiếp xúc của ngân hàng với các trung gian tài chính phi ngân hàng, một nhóm rộng bao gồm cả các đơn vị cung cấp tín dụng tư nhân, là ưu tiên dài hạn. Tuy nhiên, theo nguồn tin, các cơ quan quản lý đã đẩy mạnh nỗ lực tìm hiểu tình hình liên quan tới các công ty giao dịch và tạo lập thị trường, sau đợt bán tháo và khoản lỗ của Jane Street. Theo đó, các cơ quan quản lý muốn có thông tin tâm lý ưa rủi ro của các công ty này, cách mức độ tiếp xúc của ngân hàng với các công ty đó thay đổi trong ngày, cũng như cách vận hành của các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Các công ty giao dịch chuyên biệt và tạo lập thị trường như Jane Street, Citadel Securities, Susquehanna và Hudson River Trading đã phát triển vượt bậc, kể từ khi các ngân hàng rút lui khỏi hoạt động tự doanh sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhiều công ty giao dịch khởi nguồn từ mảng kinh doanh tương đối ít rủi ro là tạo lập thị trường, trong đó họ thực hiện lệnh mua và bán cho hàng nghìn loại chứng khoán khác nhau, thu về khoản chênh lệch nhỏ mỗi lần giao dịch.

Tuy nhiên, các công ty này sau đó đã đa dạng hóa hoạt động và xây dựng các mảng kinh doanh tự doanh quy mô lớn, trong đó họ đặt cược theo xu hướng thị trường, bao gồm cả việc nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp, như trường hợp của Jane Street.

Khác với các quỹ đầu cơ như Citadel, Millennium và DE Shaw, các công ty này thường chỉ quản lý vốn của những người sáng lập và nhân viên nội bộ, giúp họ có tự do chấp nhận rủi ro mà không phải chịu trách nhiệm giải trình trước các nhà đầu tư bên ngoài.

Jane Street đã trở thành công ty giao dịch có lợi nhuận cao nhất thế giới, với doanh thu 40 tỷ USD trong năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng 7, công ty này đã lỗ 15 tỷ USD, khi làn sóng tăng giá kéo dài của cổ phiếu AI đảo chiều. Một phần nguyên nhân xuất phát từ khoản lỗ hàng tỷ USD mà Situational Awareness, quỹ đầu cơ tập trung vào AI do ông Leopold Aschenbrenner, cựu nhà nghiên cứu tại OpenAI, sáng lập, phải gánh chịu. Jane Street từng đầu tư vào quỹ này.

Ngay cả sau khoản lỗ đó, tính tới đầu tháng 8, Jane Street vẫn ghi nhận doanh thu giao dịch ròng 40 tỷ USD kể từ đầu năm, vượt qua mức lợi nhuận kỷ lục của năm ngoái. Tuy nhiên, quy mô khoản lỗ cho thấy Jane Street dường như đã chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn nhiều so với một công ty tạo lập thị trường thông thường.

Sự tăng trưởng của các công ty giao dịch, cùng với tầm quan trọng mang tính hệ thống ngày càng lớn của họ, đã khiến các cơ quan quản lý chú ý nhiều hơn, khi họ tìm cách hiểu rõ cách các công ty này có thể truyền rủi ro qua hệ thống tài chính.