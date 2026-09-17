BoE quyết định giữ nguyên lãi suất

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, BoE cảnh báo có thể cần tăng lãi suất, khi cuộc chiến tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao.

Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết đến nay, chi phí năng lượng tăng cao mới chỉ tác động ở mức hạn chế tới giá cả và tiền lương tại Anh. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu tình trạng biến động này kéo dài, tác động tới lạm phát sẽ càng lớn, và khả năng BoE cần tăng lãi suất sẽ càng cao. BoE dự báo lạm phát tại Anh sẽ vượt 4% vào đầu năm sau.

BoE cho biết rủi ro lạm phát đã nghiêng nhiều hơn về hướng tăng, kể từ báo cáo dự báo kinh tế gần nhất công bố hồi tháng 7. Cơ quan này cũng cho biết diễn biến giá năng lượng kể từ đó có nhiều điểm tương đồng với kịch bản "bất lợi" mà BoE từng đưa ra, kịch bản có nguy cơ khiến lạm phát bám rễ sâu hơn.

BoE cho biết hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy áp lực giá cả kéo dài đang lan sang thị trường lao động hay chính sách định giá của doanh nghiệp, nhưng nhấn mạnh rủi ro này đang gia tăng.

Lời cảnh báo về khả năng tăng lãi suất được đưa ra vào thời điểm khó khăn đối với Thủ tướng Andy Burnham và Bộ trưởng Tài chính John Healey. Cả hai đang nỗ lực thể hiện quan điểm tích cực về triển vọng kinh tế Anh, trước thềm công bố ngân sách vào ngày 28/10.

BoE đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế quý III từ mức 0,1% lên 0,4%. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết lạm phát, ở mức 3,1% trong tháng 8, có thể tăng lên hơn 4% vào đầu năm 2027". Trước đó, BoE từng dự báo lạm phát đạt đỉnh 3,2% vào cuối năm 2026.