Tòa nhà Ngân hàng Trung ương Anh ở London. Ảnh: THX/TTXVN

Điều trần trước Ủy ban Ngân sách tại Hạ viện Anh ngày 25/11, Thống đốc Andrew Bailey, Phó Thống đốc Clare Lombardelli và thành viên không thuộc ban lãnh đạo của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) Catherine Mann cho rằng BoE sẽ buộc phải hành động, trừ khi tình hình Trung Đông bất ngờ được giải quyết và kéo giá năng lượng đi xuống. Ông Bailey nhận định nếu giá năng lượng không giảm, nhiều khả năng BoE sẽ phải nâng lãi suất thêm.

Trước đó vào ngày 5/11, BoE đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4%. Thị trường hiện xác định BoE có gần 80% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 17/12, dù phần lớn các nhà kinh tế dự báo ngân hàng này sẽ chờ đến tháng 2/2027.

Bà Mann, bà Megan Greene và nhà kinh tế trưởng Huw Pill của BoE đều bày tỏ muốn tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tới. Cùng với sự ủng hộ từ Thống đốc Bailey và Phó Thống đốc Lombardelli, nhiều khả năng phe thắt chặt chính sách sẽ tạo ra đa số áp đảo trong hội đồng 9 thành viên để thông qua quyết định tăng lãi suất ngay trong tháng 12.

Thống đốc Bailey cảnh báo nếu giá năng lượng không giảm, BoE nhiều khả năng sẽ phải tăng lãi suất mạnh tay hơn. Cơ quan này dự báo lạm phát tại Anh có thể đạt đỉnh khoảng 5% vào mùa Hè năm 2027, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 2%. Nguyên nhân là việc điều chỉnh trần giá năng lượng hàng quý sẽ đẩy hóa đơn tiền điện, khí đốt của các hộ gia đình tăng 26% vào tháng 1/2027 và có thể còn cao hơn vào tháng 4/2027. Mặc dù giá dầu thế giới đã giảm từ mức gần 120 USD/thùng xuống dưới 100 USD/thùng trong tháng qua, mức giá này vẫn ở ngưỡng cao.

Bên cạnh đó, ông Bailey cho hay nền kinh tế Anh vẫn tăng trưởng bền bỉ hơn dự kiến và thị trường lao động chưa có dấu hiệu suy yếu. Thực tế này tạo thêm cơ sở để BoE tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chia sẻ quan điểm trên, Phó Thống đốc Lombardelli nhận định các bằng chứng cho thấy tác động vòng hai của lạm phát đang bắt đầu xuất hiện, đe dọa kéo dài cú sốc giá cả. Dữ liệu mới nhất về tiền lương và giá dịch vụ cho thấy đà giảm lạm phát có nguy cơ bị chững lại. Bà nhấn mạnh trách nhiệm của BoE là phải đưa lạm phát trở lại mức 2% một cách bền vững vì lợi ích lâu dài của người dân và doanh nghiệp.

Tương tự, bà Mann, người bỏ phiếu ủng hộ tăng mạnh lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng này, khẳng định hành động sớm và quyết liệt là cách tốt nhất để dập tắt rủi ro lạm phát.

Ở chiều ngược lại, thành viên MPC thuộc phe ôn hòa Swati Dhingra cho rằng tác động vòng hai hiện khiêm tốn hơn nhiều so với đợt bùng phát lạm phát năm 2022. Dù vậy, bà vẫn bỏ phiếu tăng lãi suất trong tháng này như một biện pháp dự phòng.

Ông Bailey nhấn mạnh chưa có gì chắc chắn, bởi MPC sẽ xem xét thêm số liệu lạm phát và việc làm công bố ngay trước cuộc họp. Theo ông, yếu tố quyết định là giá năng lượng có lan sang lạm phát trong nước hay không, trong khi doanh nghiệp phản ánh rất khó chuyển chi phí tăng thêm vào giá bán.