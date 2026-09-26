BoE cảnh báo khó duy trì lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục cao

Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị về kinh tế tiền tệ do Đại học Oxford tổ chức, ông Bailey cho biết tác động của cú sốc giá năng lượng đến lạm phát cho đến nay vẫn tương đối hạn chế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh BoE không thể chờ đến khi có đầy đủ bằng chứng về những tác động tiếp theo đối với lạm phát, bởi khi đó có thể đã quá muộn để hành động. Ông Bailey nói: “Càng duy trì tình trạng giá năng lượng cao, việc giữ nguyên lập trường chính sách hiện nay càng trở nên khó khăn”.

BoE đã giữ lãi suất ở mức 3,75% trong cuộc họp tuần trước với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu phản đối. Tuy nhiên, cuộc họp cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm của các thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC). Ông Bailey cùng ba phó thống đốc đã đề cập khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.

BoE dự báo lạm phát có thể tăng lên hơn 4% vào đầu năm 2027, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2%. Lạm phát của Anh đã vượt mục tiêu 2% trong gần như tất cả các tháng (trừ 3 tháng) trong 5 năm qua. Theo ông Bailey, tác động trực tiếp của giá năng lượng đã bắt đầu thể hiện, nhưng mức độ truyền dẫn sang giá cả nói chung hiện vẫn khá hạn chế. Ông cho rằng còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của giá năng lượng đối với diễn biến giá cả rộng hơn.

Trong khi đó, giá dầu trên 100 USD/thùng đang đẩy chi phí nhiên liệu ô tô tăng lên. Giá trần năng lượng của các hộ gia đình tại Anh dự kiến được điều chỉnh vào tháng 1/2027, có thể khiến hóa đơn khí đốt và điện tăng khoảng 25%, qua đó đẩy lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lên trên 4% trong năm 2027. Chi phí năng lượng đối với các doanh nghiệp công nghiệp cũng đang tăng mạnh.

Các nhà hoạch định chính sách của BoE cho rằng điều kiện tài chính đã thắt chặt đáng kể kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu, giúp ngân hàng trung ương có thêm thời gian đánh giá liệu các doanh nghiệp có tăng giá để bù đắp chi phí hay không. Thị trường lao động Anh đang yếu có thể hạn chế khả năng người lao động đòi tăng lương, song những bằng chứng rõ ràng về mức tăng lương trong năm 2027 sẽ chưa xuất hiện cho đến cuối năm nay.

Khác với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), BoE chưa tăng lãi suất kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu. Tuy nhiên, một số quan chức BoE trong tuần qua đã phát tín hiệu lo ngại ngày càng tăng về tác động của chi phí năng lượng do xung đột gây ra. BoE cho rằng việc duy trì lãi suất ở mức 3,75% trong những tháng gần đây đã khiến các điều kiện tiền tệ và tài chính tại Anh thắt chặt hơn so với kỳ vọng trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, thời điểm thị trường từng dự báo BoE sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm 2026.