Bodo/Glimt tạo địa chấn tại Champions League

Bodo/Glimt bất ngờ đánh bại Borussia Dortmund. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng duy nhất của hậu vệ phải Fredrik Sjovold ở đầu hiệp hai không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm cho đại diện Na Uy, mà còn đẩy đội bóng nước Đức chìm sâu vào chuỗi trận sân khách thất vọng.

Bodo/Glimt kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,13 so với 0,78 của Borussia Dortmund. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương trong hiệp một nhờ sự cơ động của Sondre Fet và Jens Petter Hauge, trong khi đại diện Bundesliga hoàn toàn bế tắc và chỉ tạo ra xG vỏn vẹn 0,01.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 52, khi Patrick Berg mở bóng sang cánh phải để Sondre Auklend căng ngang thuận lợi, tạo điều kiện cho Sjovold đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Dù tạo ra sức ép lớn ở nửa cuối hiệp hai, các chân sút bên phía Borussia Dortmund đều bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ ràng nhất đến từ cú đánh đầu cận thành của Ethan Nwaneri bị thủ môn Nikita Haikin ôm gọn, trước khi thủ môn này tiếp tục cản phá xuất thần cú sút của Felix Nmecha ở phút 90+2'.

Thất bại tối thiểu khiến đội bóng vùng Ruhr cân bằng kỷ lục buồn với 4 trận thua liên tiếp trên sân khách tại Champions League, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 18. Trong khi đó, chiến thắng lịch sử trước đại diện nước Đức giúp Bodo/Glimt vươn lên hạng 24 trên bảng xếp hạng.

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