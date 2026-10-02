​Bóc trần sai phạm kế toán kéo dài 5 năm tại Công ty Thảo Anh Gia Sinh khai thác mỏ đá ở Ninh Bình

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh (tại xã Gia Phong) hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng tại khu vực mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng, núi Võng Quốc tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình do Bùi Văn Dân (SN 1979, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) làm Giám đốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ theo quy định.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 30/9, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2018 đến năm 2022 tại Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh.

Cùng ngày 30/9, Công an tỉnh Ninh Bình cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân và Chu Văn Tuyến (SN 1990, trú tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) là nhân viên Công ty Thảo Anh Gia Sinh.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.