Bóc trần ma trận 'chạy' viên chức tại Cao Bằng: Lừa đảo hàng tỷ đồng qua nhiều tầng môi giới

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Cao Bằng, đường dây này có 4 đối tượng gồm: Triệu Thị Tuyết (SN 1981, trú tại phường Tân Giang); Hà Thị Lệ (SN 1981, trú tại phường Nùng Trí Cao); Nông Thị Bông (SN 1991, trú tại xã Hạnh Phúc) và Hoàng Ngọc Thái (SN 1976, trú tại xã Phục Hòa).

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của các thí sinh, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2026, cam kết “bảo đảm đỗ 100%” và hoàn trả tiền nếu không trúng tuyển nhằm tạo lòng tin, nhận tiền của những người có nhu cầu dự tuyển.

Thông qua nhiều tầng môi giới, các đối tượng thu gom tiền của nhiều thí sinh, nâng mức giá từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi hồ sơ, sau đó phân chia khoản tiền chênh lệch để hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Cao Bằng xác định Hà Thị Lệ đã tiếp nhận 6 tỷ 515 triệu đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông tiếp nhận 2 tỷ 735 triệu đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3 tỷ 190 triệu đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng còn yêu cầu xóa tin nhắn và tài liệu liên quan đến giao dịch.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.