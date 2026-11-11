Bóc trần 'công xưởng' nhái đồ thể thao Adidas, Nike quy mô lớn tại Hải Phòng

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1, số 12 phối hợp cùng Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng) tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân tại xã Bình Giang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các công nhân đang thực hiện hành vi cắt vải, in nhiệt và may thành phẩm các mặt hàng quần, áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike và Li-Ning.

Đối tượng Nguyễn Văn Vân (áo trắng) - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Tang vật thu giữ gồm 2.350 sản phẩm quần áo thành phẩm các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra Công an TP Hải phòng xác định, dù nhận thức rõ việc gia công hàng giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nhưng do mục đích vụ lợi, Nguyễn Văn Vân vẫn trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.