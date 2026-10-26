Bốc thăm, xếp lịch 6 môn thi đấu giai đoạn 2 Đại hội Thể dục thể thao Lào Cai

Quang cảnh cuộc họp của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 với đại diện 26 cụm xã, phường và các đơn vị tham dự Đại hội.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức phổ biến điều lệ, quy định chuyên môn và thời gian thi đấu của từng môn; rà soát hồ sơ, kiểm tra tư cách vận động viên, thống nhất nhân sự phục vụ Đại hội và triển khai công tác chuẩn bị lễ khai mạc. Sau đó, đại diện các đoàn tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu.

Các trưởng đoàn, huấn luyện viên trao đổi, đóng góp ý kiến về lịch thi đấu và phương án tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho các đoàn tham gia tranh tài. Ban Tổ chức đã tiếp thu, xem xét các ý kiến, bảo đảm phù hợp với điều lệ từng môn và điều kiện tổ chức thực tế.

Đại diện Ban Tổ chức và các địa phương, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Giai đoạn 2 của Đại hội có gần 1.000 vận động viên thuộc 26 cụm xã, phường và các đơn vị tham gia, tranh tài ở 6 môn: Cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đá cầu, bóng chuyền da và pickleball.

Ban Tổ chức rà soát hồ sơ, kiểm tra thông tin vận động viên tham gia Đại hội.

Việc thống nhất các nội dung chuyên môn, rà soát công tác chuẩn bị và xây dựng lịch thi đấu giúp các đoàn chủ động bố trí lực lượng, chuẩn bị điều kiện tham gia, góp phần bảo đảm các môn thi đấu diễn ra an toàn, công bằng, đúng kế hoạch.