Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nga Sơn

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết: Giải bóng đá học sinh THCS thành phố Đồng Nai đã được duy trì tổ chức từ năm 2023 và Giải bóng đá học sinh THPT thành phố Đồng Nai được duy trì tổ chức từ năm 2024.

Qua nhiều năm tổ chức, giải đấu ngày càng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị phối hợp tổ chức, sự chia sẻ, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các mạnh thường quân; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, ban giám hiệu các trường phổ thông; lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc biệt là sự hưởng ứng của quý phụ huynh và các em học sinh. Điều này đã góp phần tạo nên một sân chơi thể thao dành cho học sinh.

Đại diện Thường trực Thành đoàn tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị. Ảnh: Nga Sơn

Giải đấu năm nay thu hút 36 đội bóng ở khối THCS và 57 đội bóng ở khối THPT đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã bố trí 3 cụm thi đấu tại các phường: Long Khánh, Tân Triều và Bình Phước. Trải qua các trận đấu ở vòng loại, Ban tổ chức đã lựa chọn 16 đội bóng (gồm: 8 đội khối THCS và 8 đội khối THPT) vào vòng chung kết.

Đại biểu thực hiện nghi thức bốc thăm phân chia bảng đấu, xác định các cặp đấu. Ảnh: Nga Sơn

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân chia bảng đấu, xác định các cặp đấu. Theo đó, ở khối THCS, sẽ có các cặp đấu: phường Xuân Lộc - phường Chơn Thành, phường Trảng Dài - xã Bù Đăng, xã Xuân Hòa - phường Phước Long, phường Trảng Bom - phường Trấn Biên. Ở khối THPT sẽ có các cặp đấu: Trường THPT Lê Quý Đôn Long Bình Tân - Trường THPT Phú Riềng, Trường THPT Trị An - Trường THPT Xuân Lộc; Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi - Trường TH-THCS-THPT Hồng Bàng, Trường THPT Chu Văn An A - Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức. Lịch thi đấu giữa các đội dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.

Các đại biểu trao giải cho đội đạt hạng nhất bóng đá nữ tại Hội thao học sinh THPT thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị đồng hành. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tài trợ 100 triệu đồng và toàn bộ trang phục của giải đấu, Công ty TNHH TMDV DONA STAR EVENT tài trợ 80 triệu đồng…

Dịp này, Thành đoàn cũng đã vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao học sinh THPT thành phố Đồng Nai năm 2026 ở các nội dung: bóng đá nữ, bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam và nhảy đồng diễn.