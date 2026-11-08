Lễ bốc thăm Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX mở màn cho ngày hội thể thao tại Hải Phòng. Với 24 đội tham dự, giải đấu còn là dịp kết nối cộng đồng doanh nhân, hướng tới dấu mốc 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ thành phố.

Nghi thức bốc thăm chia bảng Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần IX. (Ảnh: Phan Chính)

Ngày 8/11, Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX – Hải Phòng 2026 diễn ra, đánh dấu bước khởi động cho một trong những hoạt động thể thao đáng chú ý của cộng đồng doanh nhân trẻ trong năm. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 tại thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 24 đội bóng đến từ các địa phương trên cả nước.

Không đơn thuần là hoạt động tranh tài trên sân cỏ, giải bóng đá năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong dịp kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Hải Phòng. Đây cũng là một trong những sự kiện quy mô lớn của Hội Doanh nhân trẻ thành phố, thể hiện nỗ lực duy trì các hoạt động cộng đồng, tăng cường giao lưu và gắn kết hội viên trên phạm vi toàn quốc.

Theo điều lệ, giải đấu do Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam quản lý, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đăng cai tổ chức. Các đội thi đấu theo thể thức sân 7 người, được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, các đội tiếp tục tranh tài ở những nhóm cúp Serie A, B, C, D, E, F và G, tạo cơ hội cạnh tranh cho nhiều đội bóng thay vì chỉ tập trung vào nhóm dẫn đầu.

Đại diện cho các đội bóng bốc thăm chia bảng tại Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2026 tổ chức ở Thành phố Hải Phòng (Ảnh: Phan Chính)

Phát biểu Lễ bốc thăm Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX, ông Đặng Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, bày tỏ niềm vui khi thành phố được lựa chọn đăng cai giải đấu. Theo ông, năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào Doanh nhân trẻ Hải Phòng, bởi đây là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, đồng thời tạo thêm dấu ấn bằng một hoạt động có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đại diện đơn vị chủ nhà, ông Đặng Việt Bách cam kết Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng sẽ nỗ lực phối hợp tổ chức giải đấu theo tinh thần công bằng, đoàn kết và thành công. Điều quan trọng hơn, theo ông, là thông qua hoạt động thể thao, các doanh nhân trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và mở rộng quan hệ, qua đó củng cố sự gắn bó trong tổ chức Hội.

Ông Đặng Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng phát biểu tại lễ bốc thăm (Ảnh: Phan Chính)

Ông Đặng Việt Bách cho rằng, Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc ngày nay đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động thể thao thông thường. Qua nhiều mùa tổ chức, giải đấu dần trở thành nét văn hóa riêng của cộng đồng doanh nhân trẻ, nơi những người vốn bận rộn với công việc kinh doanh có dịp gặp nhau trong một không gian cởi mở và bình đẳng hơn.

“Tôi đã tham gia khoảng 5 mùa giải gần nhất và cảm nhận được không khí rất tuyệt vời. Đó là tinh thần thi đấu máu lửa, sự đoàn kết giữa các đội bóng. Sau mỗi mùa giải, mọi người lại có thêm sự kết nối, gắn bó và chia sẻ. Đây là điều rất đáng trân trọng đối với tổ chức Hội”, ông Đặng Việt Bách chia sẻ.

Thực tế, các mùa giải trước đã cho thấy sức hút của sân chơi này. Tại Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2024 tổ chức ở Quy Nhơn, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tham dự với hai đội bóng và giành được những thành tích đáng chú ý, trong đó có vị trí á quân Serie A và chức vô địch cúp Serie E. Những kết quả ấy cho thấy phong trào bóng đá trong cộng đồng doanh nhân trẻ không chỉ duy trì được sự sôi nổi mà còn ngày càng chú trọng chất lượng chuyên môn.

Kết quả bốc thăm chia bảng của Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Phan Chính)

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 tại Hải Phòng, với 24 đội bóng tham dự, giải đấu năm nay được kỳ vọng tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, đồng thời mở rộng không gian giao lưu giữa các hội doanh nhân trẻ địa phương.

Đối với Hải Phòng, việc đăng cai giải đấu cũng là dịp giới thiệu hình ảnh một cộng đồng doanh nhân trẻ năng động, chủ động và giàu tinh thần trách nhiệm. Sau 30 năm phát triển, phong trào Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng không chỉ được ghi dấu bằng những hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn qua các chương trình kết nối, sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.