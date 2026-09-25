Bốc thăm căn hộ tại dự án NƠXH Sunrise Home Ngọc Hồi

Mới đây, Ngọc Loan thu hút sự chú ý khi đăng clip tự làm bánh Trung thu lava tại nhà với tạo hình đáng yêu cho trẻ nhỏ. Không chỉ trổ tài bếp núc, người đẹp sinh năm 1993 còn khiến dân mạng trầm trồ khi tự tay cắm hoa, trang trí lại không gian sống sang trọng dịp mùa trăng năm nay.