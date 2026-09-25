Bốc thăm căn hộ tại dự án NƠXH Sunrise Home Ngọc Hồi
Với những người đủ điều kiện mua nhà, buổi bốc thăm hôm nay (25/9) tại dự án Sunrise Home Ngọc Hồi là một dấu mốc quan trọng, đem đến hy vọng về một chốn an cư mơ ước. Trước nhu cầu lớn về nhà ở của người dân, chủ đầu tư cũng sẽ phải chú trọng đặc biệt trong công tác tổ chức bốc thăm, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/boc-tham-can-ho-tai-du-an-noxh-sunrise-home-ngoc-hoi-419343.htm