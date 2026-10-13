Bóc tách thành công khối u buồng trứng khổng lồ cho nữ Việt kiều

Các bác sĩ thực hiện bóc tách khối u buồng trứng khổng lồ cho nữ Việt kiều Hàn Quốc (Ảnh: BVCC)

Người bệnh đến thăm khám trong tình trạng đau bụng dưới dữ dội và rong kinh kéo dài hơn một tuần không thuyên giảm. Dù từng được chẩn đoán có u buồng trứng từ nhiều năm trước, do hoàn cảnh phải sang Hàn Quốc làm việc, chị đành gác lại việc điều trị. Sau khi về nước và những cơn đau bùng phát mạnh, chị mới quyết định tìm đến bác sĩ.

Kết quả thăm khám chuyên sâu ghi nhận người bệnh nghi ngờ mắc u buồng trứng ác tính ở cả hai bên (trái và phải), khối u xâm lấn toàn bộ vùng hạ vị, vùng chậu và có dấu hiệu chèn ép đại tràng lên, đại tràng xuống. Các chỉ số dấu ấn ung thư tăng vọt đáng báo động. Nội soi khung đại tràng ghi nhận tình trạng thu hẹp và dính khá chặt tại vùng đại tràng sigma và đại tràng lên, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh khối u chèn ép trong ổ bụng.

Nhận định đây là một ca phẫu thuật phức tạp và nặng, TS-BS Nguyễn Khánh Việt, Giảng viên Đại học Y Dược TPHCM cùng ekip các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Minh Anh đã lên phương án chặt chẽ dự trù cho kịch bản kéo dài 4 đến 5 tiếng.

"Khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ khối u tuy chưa dính vào sàn chậu nhưng lại dính chặt vào đại tràng sigma (phía bên trái) và đại tràng lên (phía bên phải). Nếu thao tác không cẩn trọng, nguy cơ thủng đại tràng (đòi hỏi phải khâu tái tạo phức tạp) hoặc tổn thương, thậm chí đứt niệu quản do u ăn sâu ra phía sau phúc mạc là rất cao", TS-BS Nguyễn Khánh Việt thông tin.

Bác sĩ chúc mừng người bệnh sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Với sự tập trung cao độ và tay nghề tinh tế, kíp mổ đã bóc tách trọn vẹn toàn bộ khối u, giải phóng không gian ổ bụng, cắt bỏ phần phụ và tử cung theo đúng phác đồ điều trị ung bướu mà tuyệt đối không gây tổn thương bất kỳ cơ quan lân cận nào.

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã hồi phục kỳ diệu: bụng hoàn toàn hết đau và được xuất viện và tiếp tục phác đồ hóa trị tiếp theo tại bệnh viện.

Theo TS-BS Nguyễn Khánh Việt, u nhỏ không có nghĩa là vô hại. Bất kỳ khối u nào cũng có quá trình phát triển từ nhỏ đến lớn. Việc chủ quan trì hoãn điều trị khi u còn nhỏ thường khiến bệnh chuyển sang giai đoạn muộn, việc can thiệp sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ung thư giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng hơn cả bướu lành. Do đó, việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm đóng vai trò sống còn trong việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhất. Người có tiền sử gia đình từng mắc các bệnh lý ác tính và người thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại, hóa chất hoặc phóng xạ.