Bóc tách Tesla Roadster - ôtô có thể bay và nhào lộn?

Tesla Roadster vừa có màn trình diễn gây xôn xao giới yêu công nghệ ôtô trên toàn cầu. Vậy có gì trên chiếc xe này mà khiến Elon Musk tự hào cho rằng "fly cars are real" - "xe bay là có thật".

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy so với bản tiền nhiệm, Tesla Roadster được mang thiết kế mới mẻ hơn. Theo Tesla, bản concept của Roadster bản Rocket sở hữu thiết kế khí động học với dải đèn phía trước đặt ẩn, các chi tiết cắt xẻ lấy cảm hứng từ chiếc bán tải thuần điện Cybertruck.

Xe được trang bị lớp sơn trắng ano white, lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay phản lực hay tàu vũ trụ, cho khả năng bảo vệ xe trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tesla khẳng định lớp sơn còn được áp dụng công nghệ chống tĩnh điện, ăn mòn, loại công nghệ được dùng trên tên lửa.

Đuôi xe với phần cánh gió mở tự động. Dải đèn hậu cũng được đặt ẩn bên dưới. Ngay khu vực cản sau không chỉ xuất hiện 2 ống xả, mà đến 4 ống xả đặc biệt. Phần khung ống xả được bao phủ bởi lớp carbon.

Bên trong khoang lái, Roadster xuất hiện hàng loạt trang bị hiện đại. Nổi bật ở trung tâm là một vô lăng dạng yoke mang phong cách vô lăng chuyên cơ. Kế bên là 2 màn hình cỡ lớn. Nội thất cũng được dệt vải Ultrawwhite kết hợp gam màu trắng-xám.

Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ giúp bản Rocket có thể bay, bao gồm máy phát lực, máy hút-đẩy không khí từ gầm xe. Cánh quạt phụ xung quanh và cánh chủ giúp tối đa hóa lực kéo, tốc độ vào cua. Hệ thống treo trên xe được điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo quá trình bay, đáp của cỗ máy trở nên nhẹ nhàng hơn.

Các động cơ đẩy này được hoạt động bằng điện. Tesla vẫn chưa cung cấp chi tiết công suất của mỗi phiên bản. Song ở tùy chọn cao cao cấp gồm Thrust và Rocket, xe được quảng cáo có thể di chuyển 0-96 km/h trong 0,8 giây.

Xe được mở đặt cọc với 3 phiên bản, trong đó, bản Performance được mở bán rộng rãi, sẵn sàng nhận đặt cọc từ giữa tháng 10. Phiên bản Thrust hiệu năng cao được mở bán với số lượng giới hạn. Tesla Roadster Rocket chỉ được mở bán giới hạn cho các khách hàng VIP nhận được thiệp mời, chỉ có thể di chuyển trong đường đua hoặc khu vực giới hạn.