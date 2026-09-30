Bóc tách hơn 500m³ đất, tìm thấy thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Ngày 30/9, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện thêm 10 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Kết quả, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Những dấu tích còn lại sau hàng chục năm nằm sâu dưới lòng đất tiếp tục được tìm thấy, góp phần làm sáng tỏ những câu chuyện lịch sử và hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về.

Theo thống kê từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9, sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 301 bộ có di vật đi kèm.

Đáng chú ý, trong tổng số hài cốt được tìm thấy, có 649 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, Khu A có 2 vị trí mộ tập thể, Khu B có 6 vị trí.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.

Hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục với mong mỏi đưa thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trở về. Ảnh: Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Mỗi ngày, những lớp đất được bóc tách, từng dấu tích được tìm thấy và nâng niu đều góp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại danh tính, quê quán của những người đã ngã xuống.

Đằng sau những con số là những cuộc đời còn dang dở, là nỗi mong ngóng của các gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.

Hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục, với mong mỏi đưa thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trở về, để sự hy sinh của các anh được ghi nhớ và nhiều người có thêm cơ hội tìm thấy nơi an nghỉ của người thân.