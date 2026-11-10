'Bóc' quà sinh nhật cùng Anh Tài Hồ Đông Quan: Lời nhắn tự hào từ QUANderful

Năm nay, project sinh nhật mang tên WANDER IN QUANderland dành cho Hồ Đông Quan được QUANderful “đầu tư” các hạng mục: Quà tặng cho idol, ra mắt photoframe, dự án thiện nguyện, quảng bá LED và trên Instagram.

WANDER IN QUANderland - Project mừng sinh nhật Hồ Đông Quan do FC QUANderland làm "chủ xị".

Trong suốt ngày 9/11, màn LED chúc mừng sinh nhật Hồ Đông Quan đã sáng trưng tại tòa nhà 66 Nguyễn Huệ (TP.HCM). Ghé tới check in màn LED, các QUANderful còn được FC phát tặng banner và sticker.

Bản "preview" màn LED chúc mừng sinh nhật Hồ Đông Quan tại Hà Nội và TP.HCM.

Ngay sau khi FC bật mí về thời gian phát sóng của màn LED sinh nhật, nhiều fan lập tức “mở kèo” hẹn hò, cùng nhau check-in lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ chúc mừng sinh nhật “xinh nhất” Hồ Đông Quan.

Cộng đồng fan hát mừng sinh nhật Hồ Đông Quan trong tối ngày 9/11 khi tới "check in" màn LED do FC "đầu tư". Clip: @daydihandongwoo.

Tại Hà Nội, LED mừng sinh nhật Hồ Đông Quan do “nhà tài trợ” trang.chan_quanquan “đầu tư” sẽ lên sóng từ 10h-22h ngày 11/11 tại Lotte Mall Tây Hồ, các QUANderful nhớ đến check in nha!

Hồ Đông Quan tới "nghiệm thu" chiếc LED mừng sinh nhật do một thương hiệu tài trợ.

Bật mí với nhà Hoa, QUANderful cho biết năm nay các bạn chuẩn bị một chiếc vòng tay pandora đặc biệt gửi tặng idol. Mỗi chiếc charm mang một biểu tượng ý nghĩa đối với Hồ Đông Quan và QUANderful, gồm: Bông tuyết (biểu tượng của fandom), chú mèo (con giáp tuổi của Quan), ngôi sao có chứa thông điệp…

Chiếc vòng pandora được QUANderful dành tặng Hồ Đông Quan dịp sinh nhật năm nay.

Bên cạnh đó, một headset được thiết kế, đặt làm riêng do một QUANderful giấu tên gửi gắm cũng đã được FC gửi tới Hồ Đông Quan.

Headset xịn xò mang màu sắc xanh và trắng cùng biểu tượng bông tuyết QUANderful.

Chiếc headset này đi cùng một bộ với mic cầm tay và in-ear của Hồ Đông Quan, mang màu sắc xanh dương chủ đạo, điểm xuyết sắc trắng là hai gam màu gợi nhắc đến Hồ Đông Quan và những bông tuyết QUANdeful.

“Chúng mình hy vọng chiếc headset sẽ trở thành một người bạn đồng hành đặc biệt, cùng Hồ Đông Quan xuất hiện trên những sân khấu sắp tới, trong từng màn trình diễn và những cột mốc mới trên chặng đường phía trước”.

Trong chiều 9/11, quà tặng và bánh sinh nhật đã được QUANderful thắt nơ gửi tới idol. Ngay khi nhận được, Hồ Đông Quan đã “trả quyền lợi” bằng một bộ ảnh chụp cùng những món quà được cộng đồng fan tâm huyết gửi trao.

Hồ Đông Quan "check in" cùng quà tặng từ cộng đồng QUANderful.

Cũng trong dịp này, QUANdeful còn cùng nhau thực hiện các dự án thiện nguyện: Hỗ trợ viện phí cho 7 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM); trao quà và hỗ trợ vật tư gồm sách vở, dụng cụ học tập, đồ chơi giáo dục, nhu yếu phẩm… cho CLB Trẻ em đường phố Cần Thơ.

Ngoài ra, FC tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sinh hoạt phí 10 triệu đồng đóng góp cho mái ấm Hoa Hồng Nhỏ (phường Tân Hưng, TP.HCM).

QUANderful đóng viện phí cho 7 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Các hoạt động từ thiện do QUANderful khởi xướng góp phần mang đến một sinh nhật trọn vẹn dành cho Hồ Đông Quan.

Nhân dịp Hồ Đông Quan bước sang tuổi mới, Hoa Học Trò đã nhờ QUANderful đề xuất một lĩnh vực mới mẻ để “xinh nhất” thử sức trong thời gian tới. Các bạn QUANderful đã cùng đề cử lĩnh vực: Kinh doanh. Bởi Hồ Đông Quan từng là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM nên đây sẽ là lĩnh vực để anh vận dụng những kiến thức và trải nghiệm đã tích luỹ được, đồng thời khám phá thêm một khía cạnh khác của bản thân ngoài nghệ thuật.

Các QUANderful cùng Hồ Đông Quan thổi nến trong tối 9/11.

Đại diện QUANderful chia sẻ: “Chúng mình cũng cảm thấy lĩnh vực kinh doanh khá phù hợp với hình tượng “tổng tài” mà Hồ Đông Quan đang sở hữu. Sẽ rất thú vị nếu một ngày nào đó được thấy anh xuất hiện trong vai trò một doanh nhân, tự tay xây dựng và phát triển một thương hiệu mang dấu ấn cá nhân.

Trước mắt, chúng mình vẫn mong anh có thật nhiều cơ hội để phát triển trên con đường nghệ thuật. Nhưng dù ở lĩnh vực nào, QUANderful cũng hy vọng anh sẽ luôn giữ được sự nhiệt huyết, tinh thần học hỏi và bản lĩnh để thử sức với những điều mới mẻ. Biết đâu trong tương lai, chúng mình không chỉ có một nghệ sĩ Hồ Đông Quan, mà còn có cả một “Hồ Tổng” thật sự thì sao”.

Hồ Đông Quan và FC QUANderful hẹn gặp bạn trên số báo Hoa Học Trò 1493﻿ - chính thức phát hành từ ngày 17/11 trên toàn quốc.

Lời nhắn từ QUANderful dành cho Hồ Đông Quan Gửi Hồ Đông Quan! Cảm ơn Quan vì đã luôn nỗ lực, bền bỉ và không ngừng tiến về phía trước, để mỗi ngày nhìn lại, chúng ta đều có thêm một điều để tự hào về Quan. Cảm ơn vì đã cho QUANderful một lý do để yêu thương, đồng hành và cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp. Hành trình này còn rất dài, sẽ có những ngày vui, cũng sẽ có những ngày mệt mỏi, nhưng dù thế nào, mong Quan luôn tin rằng phía sau vẫn có những người yêu thương, trân trọng và tin tưởng Quan bằng tất cả sự chân thành. Chúc Quan luôn được là chính mình, luôn vững vàng với những lựa chọn và tiếp tục tỏa sáng. Hãy tin rằng QUANderful vẫn ở đây, hôm nay, ngày mai và trên thật nhiều chặng đường phía trước. Luôn tự hào về Quan. Hãy cùng nhau rực rỡ nhé. From FC QUANderful with big love. You’re my QUAN and only.