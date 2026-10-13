Bọc lại ghế ô tô từ nỉ sang da, chủ xe cần lưu ý điều gì khi đăng kiểm?

Đường dây nóng Báo Xây dựng nhận được câu hỏi của anh Cao Văn Lâm (trú tại phường Đông Yên, tỉnh Thanh Hóa) về việc bọc ghế da thay cho ghế nỉ trên ô tô có ảnh hưởng đến kết quả đăng kiểm hay không.

Anh Lâm cho biết, gia đình vừa mua một chiếc Suzuki Swift đời 2014 đã qua sử dụng, hiện ghế xe vẫn là ghế nỉ nguyên bản. Để thuận tiện cho việc vệ sinh và sử dụng, anh muốn bọc lại ghế bằng da nhưng băn khoăn liệu thay đổi này có khiến phương tiện không đạt yêu cầu khi kiểm định định kỳ.

Thay bọc ghế cho ô tô, phương tiện vẫn đạt đăng kiểm nếu không ảnh hưởng đến kết cấu an toàn của xe (ảnh minh họa).

Giải đáp vấn đề trên, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, việc thay đổi trang, thiết bị nội thất bên trong khoang chở người, bao gồm bọc nội thất hoặc thay đổi chất liệu bọc ghế từ nỉ sang da, được xác định là thay đổi trên phương tiện nhưng không bị coi là cải tạo, với điều kiện không ảnh hưởng đến kết cấu an toàn của xe.

Như vậy, chủ xe có thể bọc ghế da thay ghế nỉ mà không phải lo ngại việc thay đổi này ảnh hưởng đến kết quả kiểm định, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên.

Khi đưa xe đi kiểm định định kỳ, phương tiện vẫn được kiểm tra theo các quy định hiện hành. Nếu những hạng mục kiểm tra còn lại đều đạt yêu cầu, xe sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định mới với chu kỳ phù hợp theo quy định tại Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng.