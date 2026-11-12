Bóc khối u tuyến tiền liệt nặng 104 gam cho bệnh nhân 72 tuổi

Phát hiện khối u tuyến tiền liệt lớn gây rối loạn tiểu tiện

Bệnh nhân N.V.S (72 tuổi, trú tại xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tiểu khó, tiểu nhiều lần và đau tức vùng bụng dưới. Theo người nhà, các triệu chứng xuất hiện khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, kéo dài và gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân 72 tuổi.

Sau khi được điều trị tại tuyến dưới nhưng tình trạng chưa cải thiện triệt để, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục thăm khám và điều trị chuyên sâu.

Qua thăm khám, kiểm tra và hội chẩn chuyên gia Ngoại Tiết niệu, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc phì đại tuyến tiền liệt với khối lượng lên tới 104 gam. Đây là trường hợp có khối u kích thước lớn, trong khi người bệnh đã cao tuổi và xuất hiện nhiều triệu chứng rối loạn tiểu tiện.

Trước tình trạng này, ê-kíp điều trị đã thống nhất lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi bóc u tuyến tiền liệt, ứng dụng hệ thống hình ảnh 3D–4K nhằm nâng cao khả năng quan sát và độ chính xác trong quá trình phẫu thuật.

Lần đầu triển khai kỹ thuật nội soi 3D–4K tại bệnh viện

Ca phẫu thuật do PGS.TS. Trương Thanh Tùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trực tiếp làm trưởng kíp. Với sự hỗ trợ của hệ thống hình ảnh 3D–4K, các bác sĩ đã thực hiện bóc tách thành công khối u tuyến tiền liệt có trọng lượng 104 gam.

Bệnh nhân phẫu thuật thành công, phục hồi nhanh.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật phẫu thuật nội soi bóc u tuyến tiền liệt ứng dụng hệ thống hình ảnh 3D–4K được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển các kỹ thuật phẫu thuật nội soi chuyên sâu, đặc biệt trong điều trị bệnh lý tiết niệu.

Chia sẻ về ưu điểm của phương pháp, PGS.TS. Trương Thanh Tùng cho biết, so với phẫu thuật mổ mở truyền thống, phẫu thuật nội soi bóc u tuyến tiền liệt có nhiều lợi thế như ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn và bảo đảm tính thẩm mỹ.

Đặc biệt, hệ thống hình ảnh 3D–4K có độ phân giải cao, cung cấp hình ảnh không gian ba chiều, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ nét các cấu trúc giải phẫu, xác định chính xác vị trí bóc tách và hỗ trợ kiểm soát chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Bên cạnh hiệu quả chuyên môn, phương pháp này còn có ưu điểm về chi phí khi giảm được các khoản phát sinh so với một số kỹ thuật hiện đại khác như HoLEP, ThuLEP.

Theo PGS.TS. Trương Thanh Tùng, việc triển khai thành công kỹ thuật mới không chỉ mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh mắc phì đại tuyến tiền liệt kích thước lớn mà còn tạo tiền đề để bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật phẫu thuật nội soi chuyên sâu. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm chi phí và thời gian đi lại.

Sau phẫu thuật 4 ngày, sức khỏe bệnh nhân N.V.S tiến triển tốt, có thể đi lại, ăn uống bình thường và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Chủ động phát hiện và điều trị phì đại tuyến tiền liệt

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước, tổ chức tuyến có thể chèn ép niệu đạo, gây cản trở dòng nước tiểu và dẫn đến nhiều biểu hiện rối loạn tiểu tiện.

Các triệu chứng thường gặp bao gồm tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu khó, tia nước tiểu yếu, tiểu ngắt quãng, cảm giác tiểu không hết hoặc đau tức vùng bụng dưới.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như bí tiểu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, hình thành sỏi bàng quang, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thận.

Trước thực tế đó, các bác sĩ khuyến cáo nam giới trung niên và cao tuổi nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt chú ý kiểm tra tuyến tiền liệt khi có yếu tố nguy cơ hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường về tiểu tiện.

Người bệnh không nên chủ quan với tình trạng tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần; không tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp điều trị truyền miệng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, cần tuân thủ phác đồ điều trị và lịch tái khám của chuyên khoa.

Đặc biệt, khi xuất hiện tình trạng bí tiểu hoàn toàn, đau tức bụng dưới dữ dội hoặc sốt kèm theo các triệu chứng đường tiết niệu, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa cho thấy nỗ lực làm chủ các kỹ thuật y tế hiện đại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.